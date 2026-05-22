Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні обладнання та послуг для зенітно-ракетних комплексів HAWK.

Про це йдеться у повідомленні Агентства зі співробітництва у сфері оборони та безпеки США, оприлюдненому на сайті американського Держдепартаменту.

Що Україна запросила у США для ЗРК HAWK

Згідно з повідомленням, Кабінет міністрів України звернувся до США із запитом на закупівлю обладнання та підтримки для систем FrankenSAM HAWK.

До пакета мають увійти:

збірні щоглові причепи;

капітальний ремонт і технічне обслуговування;

запасні частини та витратні матеріали;

ремонтні послуги та повернення обладнання;

інженерно-технічна підтримка;

логістичне та програмне забезпечення для систем HAWK.

Головним підрядником проєкту стане Sierra Nevada Corporation, а загальна вартість пакета може сягнути $108,1 млн.

У Держдепі заявили, що продаж обладнання Україні відповідає зовнішньополітичним та безпековим інтересам США.

— Пропонований продаж сприятиме досягненню зовнішньополітичних цілей і цілей національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки країни-партнера, яка є силою, що забезпечує політичну та економічну стабільність у Європі, — наголосили у відомстві.

Також там зазначили, що нове обладнання допоможе Україні протидіяти поточним і майбутнім загрозам.

У Вашингтоні додали, що українські військові зможуть без проблем інтегрувати ці товари та послуги у свої Збройні сили.

Раніше глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що Міноборони США розблокувало $400 млн військової допомоги Україні, які раніше залишалися невикористаними.

За його словами, ці кошти спрямують на зміцнення оборонного потенціалу та укладання нових контрактів.

Водночас у Пентагоні пояснили, що терміни постачання озброєння залежатимуть від потреб України та конкретних контрактів.

