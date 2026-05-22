США схвалили продаж Україні обладнання для ЗРК HAWK на $108 млн
- США схвалили можливий продаж Україні обладнання для HAWK.
- Вартість пакета оцінюють у $108,1 млн.
Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні обладнання та послуг для зенітно-ракетних комплексів HAWK.
Про це йдеться у повідомленні Агентства зі співробітництва у сфері оборони та безпеки США, оприлюдненому на сайті американського Держдепартаменту.
Що Україна запросила у США для ЗРК HAWK
Згідно з повідомленням, Кабінет міністрів України звернувся до США із запитом на закупівлю обладнання та підтримки для систем FrankenSAM HAWK.
До пакета мають увійти:
- збірні щоглові причепи;
- капітальний ремонт і технічне обслуговування;
- запасні частини та витратні матеріали;
- ремонтні послуги та повернення обладнання;
- інженерно-технічна підтримка;
- логістичне та програмне забезпечення для систем HAWK.
Головним підрядником проєкту стане Sierra Nevada Corporation, а загальна вартість пакета може сягнути $108,1 млн.
У Держдепі заявили, що продаж обладнання Україні відповідає зовнішньополітичним та безпековим інтересам США.
— Пропонований продаж сприятиме досягненню зовнішньополітичних цілей і цілей національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки країни-партнера, яка є силою, що забезпечує політичну та економічну стабільність у Європі, — наголосили у відомстві.
Також там зазначили, що нове обладнання допоможе Україні протидіяти поточним і майбутнім загрозам.
У Вашингтоні додали, що українські військові зможуть без проблем інтегрувати ці товари та послуги у свої Збройні сили.
Раніше глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що Міноборони США розблокувало $400 млн військової допомоги Україні, які раніше залишалися невикористаними.
За його словами, ці кошти спрямують на зміцнення оборонного потенціалу та укладання нових контрактів.
Водночас у Пентагоні пояснили, що терміни постачання озброєння залежатимуть від потреб України та конкретних контрактів.