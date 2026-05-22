Москва вже не має вирішальної переваги у людському ресурсі, а Україна разом із союзниками повинна посилити дипломатичний, санкційний та військовий тиск.

Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга написав у соцмережі X після неформальної міністерської зустрічі Ради НАТО-Україна у шведському Гельсінборзі.

Переломний момент у війни Росії проти України

Глава МЗС України повідомив, що під час зустрічі з міністрами закордонних справ країн НАТО обговорювали подальшу підтримку України та безпекову ситуацію в Європі.

Зараз дивляться

За словами Сибіги, зараз війна переходить у нову фазу, а Росія поступово втрачає одну зі своїх головних переваг.

— Ми перебуваємо в переломному моменті війни, і тиск на Москву посилюється. Україна тримає оборону, і російська людська міць більше не є вирішальною перевагою, — наголосив міністр.

Він зазначив, що для досягнення миру необхідні три ключові складові: дипломатія, тиск та сила.

Сибіга зазначив, що Україна разом із партнерами повинна посилювати санкції проти Росії, а також використовувати інші механізми впливу на Кремль.

— Нам необхідний новий імпульс у наших зусиллях зі встановлення миру, одночасно з посиленням наших спеціальних довгострокових санкцій та інших важелів впливу, — написав глава МЗС.

Окремо міністр повідомив союзникам про зростання ризиків з боку Білорусі.

За його словами, Україна закликала партнерів посилити стримування та вжити додаткових заходів, щоб не допустити розширення агресії з боку Москви та Мінська.

Також Сибіга наголосив, що Україна вже не лише просить допомогу у партнерів, а сама стає важливим елементом системи європейської безпеки.

Він зазначив, що український досвід війни та технології можуть бути корисними для союзників по НАТО.

Сибіга також заявив, що за останній рік Альянс значно зміцнився.

За його словами, рішення країн НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП стало “історичною віхою”.

Міністр окремо подякував США та союзникам за підтримку України, а також відзначив роль Швеції як одного з ключових партнерів.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус також заявив про ознаки переломного моменту у війні на користь України.

В інтерв’ю Welt він зазначив, що Росія переживає період слабкості як в економічному, так і у військовому плані. За словами Пісторіуса, українські сили демонструють прогрес, а удари по російській військовій інфраструктурі стають дедалі точнішими та ефективнішими.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.