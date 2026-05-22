Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів першу зустріч із новою очільницею угорського МЗС Анітою Орбан. Сторони обговорили питання національних меншин, євроінтеграцію України та подальше відновлення двостороннього діалогу між країнами.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

Зустріч Сибіги та Орбан

Під час переговорів дипломати підбили підсумки першого раунду консультацій на рівні експертів щодо прав національних меншин. Консультації відбулися цього тижня. Очільники МЗС домовилися провести наступний етап перемовин найближчим часом.

За словами Сибіги, Україна розраховує на конструктивний діалог та конкретні результати у цьому напрямку. Окремо він наголосив на важливості просування України на шляху до членства в Європейському Союзі та необхідності своєчасного відкриття переговорних кластерів.

— Визнаємо важливість прогресу на цьому треку; прагнемо знайти конструктивні рішення та досягти відчутних результатів. Зі свого боку я підкреслив критичну важливість вступу України до ЄС та своєчасного відкриття переговорних кластерів, — наголосив глава МЗС.

Крім того, глава українського МЗС поінформував угорську сторону про ситуацію на фронті, перебіг мирного процесу та можливу роль Європи у гарантуванні безпеки.

Учасники зустрічі погодилися, що активізація контактів між Києвом і Будапештом є позитивним сигналом не лише для двох держав, а й для всієї Європи. Також сторони скоординували подальші двосторонні контакти на різних рівнях.

Джерело : МЗС

