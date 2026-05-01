Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направило уже седьмую миссию для оценки состояния электрических подстанций, которые критически важны для стабильной работы энергосистемы и ядерной безопасности.

Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии.

Миссия МАГАТЭ в Украине: что известно

Команда МАГАТЭ проведет оценку состояния электрических подстанций, которые обеспечивают внешнее электроснабжение и имеют ключевое значение для стабильной работы энергосистемы.

Инспекторы планируют посетить 14 объектов по всей Украине, чтобы проверить их надежность и состояние после атак.

Как отмечают в Международном агентстве, это уже седьмая подобная миссия агентства — предыдущие проверки проводились ранее в условиях постоянных обстрелов энергетической инфраструктуры.

В МАГАТЭ отмечают, что стабильное электроснабжение является критически важным для безопасной работы атомных электростанций, особенно в условиях войны.

В последнее время ситуация с энергопитанием украинских АЭС остается нестабильной.

В частности, 26 апреля Запорожская АЭС временно теряла внешнее электроснабжение, и станцию пришлось переводить на аварийные дизельные генераторы для поддержания базовых функций безопасности.

В МАГАТЭ отмечают, что такие инциденты являются прямой угрозой ядерной безопасности, ведь электроснабжение критически необходимо для охлаждения реакторов и работы систем защиты.

Россия неоднократно осуществляла атаки вблизи украинских ядерных объектов, что создает дополнительные риски для безопасности.

По данным генеральной прокуратуры, российские ракеты и дроны пролетали вблизи Чернобыльской и Хмельницкой АЭС. В частности, было зафиксировано десятки запусков ракет типа Кинжал в радиусе около 20 км от этих объектов.

