В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, которая необходима для отражения вооруженной агрессии России против Украины.

Согласно статье 65 Конституции Украины все граждане обязаны защищать Родину, независимость и территориальную целостность своей страны. Однако в некоторых случаях военнообязанные лица имеют право на отсрочку или бронирование.

В чем разница между бронированием и отсрочкой — читайте в материале Фактов ICTV.

Бронь и отсрочка: разница

Мобилизации подлежат военнообязанные лица в возрасте от 25 до 60 лет, которые признаны годными к военной службе, не имеют права на отсрочку и не являются забронированными. Объясняем, какая разница между бронированием и отсрочкой.

Что такое бронирование

Бронирование — временная отсрочка от мобилизации (призыва) сроком до 12 месяцев (при наличии оснований предусмотрена возможность продления срока бронирования).

Бронирование может предоставляться работникам компаний, предприятий, организаций и учреждений, которые являются критически важными для обеспечения обороноспособности государства.

Порядок бронирования военнообязанных определяется постановлением Кабинета Министров Украины №76 от 27 января 2023 года.

Согласно документу в 2026 году бронированию подлежат:

сотрудники, работающие на предприятиях, в учреждениях и организациях, связанных с обеспечением выполнения мобилизационных задач;

сотрудники, работающие на предприятиях, в организациях и учреждениях, осуществляющих производство товаров, выполняющих работы или предоставляющих услуги, необходимые для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований;

сотрудники, работающие в органах государственной власти, местного самоуправления и других государственных органах на должностях, необходимых для функционирования этих органов;

сотрудники, работающие на предприятиях, в учреждениях и организациях, связанных с обеспечением выполнения мобилизационных заданий (заказов);

сотрудники, работающие на предприятиях, в организациях и учреждениях, которые являются критически важными для обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также для функционирования экономики.

Получить информацию и узнать, является ли работник забронированным, можно:

Обратившись в ТЦК и СП; Через электронный кабинет военнообязанного Резерв +; Получив данные у своего работодателя.

Что такое отсрочка от мобилизации

Отсрочка от мобилизации — отсрочка вызова на военную службу в случае угрозы национальной безопасности или военных действий. Такое право предоставляется определенным категориям граждан по решению соответствующих государственных органов.

Перечень оснований, которые дают право на отсрочку от мобилизации, приведен в статье 23 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации.

Согласно документу лица могут получить отсрочку от мобилизации:

по причине бронирования;

по состоянию здоровья;

по семейным обстоятельствам;

в связи с профессиональной деятельностью;

в связи с обучением;

в связи с получением научной степени.

Для получения отсрочки от мобилизации необходимо обратиться в ТЦК по месту учета, написать соответствующее заявление и предоставить документы, подтверждающие право на отсрочку.

Напоминаем, что лица, получившие отсрочку от мобилизации, все равно остаются военнообязанными.

Подытоживая, в чем разница между отсрочкой и бронированием, можно сказать, что бронирование — это лишь одно из оснований для отсрочки от призыва по мобилизации.

Важным признаком бронирования является срочный характер. То есть срок бронирования конкретных военнообязанных определяется в решениях Минэкономики.

Отсрочка же предоставляется при наличии у человека соответствующих оснований (в том числе и бронирования).

Источник: Министерство обороны Украины

