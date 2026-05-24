Какая разница между бронированием и отсрочкой от мобилизации
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, которая необходима для отражения вооруженной агрессии России против Украины.
Согласно статье 65 Конституции Украины все граждане обязаны защищать Родину, независимость и территориальную целостность своей страны. Однако в некоторых случаях военнообязанные лица имеют право на отсрочку или бронирование.
Бронь и отсрочка: разница
Мобилизации подлежат военнообязанные лица в возрасте от 25 до 60 лет, которые признаны годными к военной службе, не имеют права на отсрочку и не являются забронированными. Объясняем, какая разница между бронированием и отсрочкой.
Что такое бронирование
Бронирование — временная отсрочка от мобилизации (призыва) сроком до 12 месяцев (при наличии оснований предусмотрена возможность продления срока бронирования).
Бронирование может предоставляться работникам компаний, предприятий, организаций и учреждений, которые являются критически важными для обеспечения обороноспособности государства.
Порядок бронирования военнообязанных определяется постановлением Кабинета Министров Украины №76 от 27 января 2023 года.
Согласно документу в 2026 году бронированию подлежат:
- сотрудники, работающие на предприятиях, в учреждениях и организациях, связанных с обеспечением выполнения мобилизационных задач;
- сотрудники, работающие на предприятиях, в организациях и учреждениях, осуществляющих производство товаров, выполняющих работы или предоставляющих услуги, необходимые для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований;
- сотрудники, работающие в органах государственной власти, местного самоуправления и других государственных органах на должностях, необходимых для функционирования этих органов;
- сотрудники, работающие на предприятиях, в учреждениях и организациях, связанных с обеспечением выполнения мобилизационных заданий (заказов);
- сотрудники, работающие на предприятиях, в организациях и учреждениях, которые являются критически важными для обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также для функционирования экономики.
Получить информацию и узнать, является ли работник забронированным, можно:
- Обратившись в ТЦК и СП;
- Через электронный кабинет военнообязанного Резерв +;
- Получив данные у своего работодателя.
Что такое отсрочка от мобилизации
Отсрочка от мобилизации — отсрочка вызова на военную службу в случае угрозы национальной безопасности или военных действий. Такое право предоставляется определенным категориям граждан по решению соответствующих государственных органов.
Перечень оснований, которые дают право на отсрочку от мобилизации, приведен в статье 23 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации.
Согласно документу лица могут получить отсрочку от мобилизации:
- по причине бронирования;
- по состоянию здоровья;
- по семейным обстоятельствам;
- в связи с профессиональной деятельностью;
- в связи с обучением;
- в связи с получением научной степени.
Для получения отсрочки от мобилизации необходимо обратиться в ТЦК по месту учета, написать соответствующее заявление и предоставить документы, подтверждающие право на отсрочку.
Напоминаем, что лица, получившие отсрочку от мобилизации, все равно остаются военнообязанными.
Подытоживая, в чем разница между отсрочкой и бронированием, можно сказать, что бронирование — это лишь одно из оснований для отсрочки от призыва по мобилизации.
Важным признаком бронирования является срочный характер. То есть срок бронирования конкретных военнообязанных определяется в решениях Минэкономики.
Отсрочка же предоставляется при наличии у человека соответствующих оснований (в том числе и бронирования).
Источник: Министерство обороны Украины