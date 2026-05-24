Российская массированная атака на Киев 24 мая уничтожила Национальный музей Чернобыль.

Из-за взрывной волны в соседних домах повылетали окна, а на месте разрушений задержали мародера.

Об этом сообщил глава Ассоциации чернобыльских операторов Ярослав Емельяненко.

Уничтожение музея Чернобыль в Киеве 24 мая: что известно

По словам Ярослава Емельяненко, здание Национального музея Чернобыль было уничтожено во время российского обстрела столицы в ночь на 24 мая.

— Уничтожен Национальный музей Чернобыль. Памятник архитектуры, — написал он.

Емельяненко отметил, что ощущения после разрушения музея похожи на те, которые были после уничтожения российскими войсками объектов в Чернобыльской зоне в 2022 году.

Он также сообщил, что из-за взрывной волны в соседних жилых домах повылетали окна.

Кроме того, по словам главы Ассоциации чернобыльских операторов, в одной из квартир удалось задержать мародера, которого передали полиции.

— Тяжело, но главное, что все живы. Злость только растет. Пока живы, будем мстить, — добавил Емельяненко.

Позже президент Украины Владимир Зеленский приехал в Национальный музей Чернобыль, поврежденный в результате ночной российской атаки.

По словам корреспондента Общественного, Зеленский зашел в здание музея, осмотрел повреждения, поговорил с главой МВД Клименко и уехал с места.

Напомним, что серия мощных взрывов в Киеве прозвучала в ночь на 24 мая во время массированной атаки РФ дронами и ракетами.

По данным городских властей, в столице погибли два человека. Пострадавших 56, двое среди них — дети.

Повреждения и пожары возникли почти во всех районах Киева.

В частности, в Шевченковском районе произошли разрушения жилых домов и масштабные пожары, в Оболонском — горел жилой дом и гипермаркет, а в Шевченковском обломки попали в ТЦ Квадрат и супермаркет.

Фото: Ярослав Емельяненко

