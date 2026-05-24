Национальный музей Чернобыль уничтожен во время атаки на Киев
Российская массированная атака на Киев 24 мая уничтожила Национальный музей Чернобыль.
Из-за взрывной волны в соседних домах повылетали окна, а на месте разрушений задержали мародера.
Об этом сообщил глава Ассоциации чернобыльских операторов Ярослав Емельяненко.
Уничтожение музея Чернобыль в Киеве 24 мая: что известно
По словам Ярослава Емельяненко, здание Национального музея Чернобыль было уничтожено во время российского обстрела столицы в ночь на 24 мая.
— Уничтожен Национальный музей Чернобыль. Памятник архитектуры, — написал он.
Емельяненко отметил, что ощущения после разрушения музея похожи на те, которые были после уничтожения российскими войсками объектов в Чернобыльской зоне в 2022 году.
Он также сообщил, что из-за взрывной волны в соседних жилых домах повылетали окна.
Кроме того, по словам главы Ассоциации чернобыльских операторов, в одной из квартир удалось задержать мародера, которого передали полиции.
— Тяжело, но главное, что все живы. Злость только растет. Пока живы, будем мстить, — добавил Емельяненко.
Позже президент Украины Владимир Зеленский приехал в Национальный музей Чернобыль, поврежденный в результате ночной российской атаки.
По словам корреспондента Общественного, Зеленский зашел в здание музея, осмотрел повреждения, поговорил с главой МВД Клименко и уехал с места.
Напомним, что серия мощных взрывов в Киеве прозвучала в ночь на 24 мая во время массированной атаки РФ дронами и ракетами.
По данным городских властей, в столице погибли два человека. Пострадавших 56, двое среди них — дети.
Повреждения и пожары возникли почти во всех районах Киева.
В частности, в Шевченковском районе произошли разрушения жилых домов и масштабные пожары, в Оболонском — горел жилой дом и гипермаркет, а в Шевченковском обломки попали в ТЦ Квадрат и супермаркет.
Фото: Ярослав Емельяненко