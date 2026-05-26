В Україні щотижня внаслідок російських атак гинуть від 70 до 100 мирних жителів. Найбільшу загрозу для населення становлять удари дронами, балістичними та крилатими ракетами, а також авіабомбами.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко під час IV Міжнародного саміту міст і регіонів Партнерство. Стійкість. Готовність.

Жертви серед цивільних

За словами очільника МВС, питання безпеки цивільного населення залишається одним із ключових викликів для держави та місцевої влади.

— Найголовніше сьогодні — зберегти життя і здоров’я наших людей та дітей. Щотижня Україна втрачає 70–100 цивільних через російські атаки із застосуванням дронів, ракет і керованих авіабомб, — наголосив Клименко.

Міністр зазначив, що для підвищення рівня захисту населення в Україні продовжують розвивати систему укриттів. Інформацію про найближчі сховища, їхню доступність та технічний стан громадяни можуть перевірити через застосунок Дія.

Також, за словами Клименка, держава оновила будівельні норми. Відтепер під час проєктування житлових комплексів та об’єктів інфраструктури забудовники мають обов’язково передбачати наявність укриттів. Особливу увагу приділяють прикордонним громадам, які регулярно потерпають від обстрілів.

Окремо глава МВС подякував міжнародним партнерам за підтримку України та допомогу у посиленні безпекових можливостей держави.

Нагадаємо, що 25 травня у Дергачах на Харківщині пролунали вибухи. Окупанти завдали ракетного удару по місту. Тоді дві людини загинуло, ще 23 дістали поранення.

Джерело : Укринформ

