Посольство США в Україні офіційно спростувало інформацію про евакуацію з Києва через загрозу нових масованих ударів Росії.

Про це йдеться у заяві, яку опублікувала пресслужба відомства.

Зазначається, що змін у роботі посольства США у Києві немає, а повідомлення про нібито евакуацію американської дипмісії не відповідає дійсності.

– Посольство США відкрите. Жодних змін у нашій роботі немає, а повідомлення про інше є неправдивими, – сказано в заяві.

Там додали, що для Державного департаменту немає вищого пріоритету, ніж безпека та захист громадян США, тож у посольстві регулярно переглядають безпекову ситуацію в Києві.

– Ми вкотре наголошуємо, що громадянам США не слід подорожувати до України з будь-якої причини через збройний конфлікт, – підсумували в повідомленні.

Що передувало

Активне обговорення можливого виїзду посольства США з Києва розпочалось після заяви верховної представниці ЄС із закордонних справ Каї Каллас на брифінгу перед зустріччю міністрів закордонних справ країн ЄС на Кіпрі.

Каллас відповідала на запитання про погрози Росії бити по Києву та її вимогу до дипломатів залишити місто.

– Вчора ми почули з України, що всі посольства залишилися, крім одного. Це вимагає від цих посольств сміливості. Але так, усі європейські залишилися, Америка пішла, – сказала представниця ЄС зранку 28 травня.

Після публікації цієї заяви речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий виступив зі спростуванням інформації про те, що посольство США начебто залишило Київ через погрози РФ продовжувати удари по українській столиці, пише Інтерфакс-Україна.

Радник президента України Володимира Зеленського з комунікацій Дмитро Литвин заявив, що Каллас, можливо, мала на увазі обставини перед ударом у ніч на неділю.

– Ми чули, що американські дипломати з Києва тоді поїхали. В будь-якому випадку Україна вдячна всім посольствам, які працюють у Києві, – підсумував Литвин.

Нагадаємо, 25 травня РФ пригрозила новими ударами по Києву та “центрах ухвалення рішень”.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров у розмові з держсекретарем США Марко Рубіо також пригрозив новими ударами по Києву.

