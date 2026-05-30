Нові перемовини на горизонті: що готує Україна разом із США та ЄС
- Україна готує нові міжнародні перемовини з партнерами зі США та ЄС.
- Основний фокус – на оборонних домовленостях.
- Окремо триває робота над гуманітарним треком та енергетикою.
Президент України Володимир Зеленський у суботу, 30 травня провів спеціальну нараду щодо подальших кроків держави в напрямку дипломатії, оборонної співпраці та гуманітарних домовленостей.
Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
Перемовини України з партнерами зі США та ЄС: що відомо
За словами Володимира Зеленського, Україна перебуває у постійному контакті з представниками Сполучених Штатів Америки та європейських партнерів. Практично щоденно триває координація щодо ключових домовленостей у сфері безпеки та оборони.
На наступні кілька тижнів Україна визначила ключові пріоритети у сфері оборонної співпраці. Серед них:
- розвиток систем антибалістичного захисту;
- підготовка двосторонніх документів щодо виробництва та постачання безпілотників;
- реалізація ініціативи Drone Deal з Європейським Союзом;
- підготовка нових форматів міжнародних зустрічей і перемовин.
– Готуємось до важливих перемовин – наразі без публічних деталей, – наголосив український лідер.
Окремим блоком наради став гуманітарний трек. За словами президента, Україна продовжує роботу над домовленостями щодо обмінів, які були попередньо погоджені з міжнародними посередниками.
Президент доручив активізувати контакти з партнерами, які можуть сприяти реалізації гуманітарних домовленостей у найближчій перспективі.
Також готуються нові рішення на підтримку енергетичного сектору України. Наразі триває фіналізація відповідних домовленостей і програм допомоги.
У Офісі президента наголошують, що всі напрями – від оборони до енергетики – є частиною комплексної роботи з посилення стійкості держави.
Нагадаємо, 5 травня Зеленський дав доручення Умєрову та Гнатову щодо Drone Deal із ЄС.