Президент України Володимир Зеленський у суботу, 30 травня провів спеціальну нараду щодо подальших кроків держави в напрямку дипломатії, оборонної співпраці та гуманітарних домовленостей.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Перемовини України з партнерами зі США та ЄС: що відомо

За словами Володимира Зеленського, Україна перебуває у постійному контакті з представниками Сполучених Штатів Америки та європейських партнерів. Практично щоденно триває координація щодо ключових домовленостей у сфері безпеки та оборони.

На наступні кілька тижнів Україна визначила ключові пріоритети у сфері оборонної співпраці. Серед них:

розвиток систем антибалістичного захисту;

підготовка двосторонніх документів щодо виробництва та постачання безпілотників;

реалізація ініціативи Drone Deal з Європейським Союзом;

підготовка нових форматів міжнародних зустрічей і перемовин.

– Готуємось до важливих перемовин – наразі без публічних деталей, – наголосив український лідер.

Окремим блоком наради став гуманітарний трек. За словами президента, Україна продовжує роботу над домовленостями щодо обмінів, які були попередньо погоджені з міжнародними посередниками.

Президент доручив активізувати контакти з партнерами, які можуть сприяти реалізації гуманітарних домовленостей у найближчій перспективі.

Також готуються нові рішення на підтримку енергетичного сектору України. Наразі триває фіналізація відповідних домовленостей і програм допомоги.

У Офісі президента наголошують, що всі напрями – від оборони до енергетики – є частиною комплексної роботи з посилення стійкості держави.

Нагадаємо, 5 травня Зеленський дав доручення Умєрову та Гнатову щодо Drone Deal із ЄС.

