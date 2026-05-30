Сили оборони України не завдавали удару по шостому енергоблоку Запорізької атомної електростанції. Українські захисники діють виключно в межах міжнародного гуманітарного права та усвідомлюють наслідки будь-яких дій по ядерних об’єктах.

Про це повідомляють Сили оборони Півдня України.

Сили оборони про фейк РФ щодо удару по ЗАЕС

Як йдеться у повідомленні, Росія продовжує використовувати Запорізьку АЕС як інструмент ядерного шантажу та інформаційних провокацій.

Фейки РФ про нібито удар Сил оборони України по об’єктах ЗАЕС є спробою дискредитувати Україну та приховати власні злочини, стверджують у Силах оборони.

– Саме Росія з березня 2022 року незаконно утримує ЗАЕС під контролем, перетворивши цивільний ядерний об’єкт на елемент військової інфраструктури, – зазначається у повідомленні.

У Силах оборони зазначають, що Росія порушує вимоги щодо розміщення вогневих засобів ураження в межах п’ятикілометрової зони, тримає засоби РЕБ, озброєння, військову техніку та особовий склад на території АЕС.

Там звернули увагу, що РФ навмисно не демонструє якісних фото і відео кадрів з нібито наслідками удару.

Також зазначається, що на озброєнні ЗСУ немає безпілотників на оптоволоконному керуванні з таким далеким радіусом дії, як і дронів із кумулятивною бойовою частиною вагою 5–6 кг, адже саме стільки необхідно для того, щоб пробити такий отвір, про який говорить російська сторона.

Як стверджують у Силах оборони, систематичні маніпуляції навколо питань ядерної безпеки є складовими політики ядерного тероризму, яку Росія здійснює проти України та міжнародної спільноти.

Держатомрегулювання про ситуацію на ЗАЕС

Експерти МАГАТЕ, що перебувають на Запорізькій АЕС у складі постійної моніторингової місії, мають верифікувати розповсюджену інформацію та повідомити про результати, повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України.

Там стверджують, що російські окупанти зобов’язані надати міжнародним експертам повний доступ до машинного залу шостого енергоблоку ЗАЕС для об’єктивної оцінки.

– За даними зовнішнього кризового центру ЗАЕС (розташованого на підконтрольній Україні території) та даними міжнародної системи радіаційного моніторингу IRMIS (МАГАТЕ), будь-яких змін радіаційного стану в районі розташування ЗАЕС не спостерігається, – йдеться у повідомленні.

У Держатомрегулюванні зазначають, що всі нинішні позаштатні події, загрози для ядерної та радіаційної безпеки на ЗАЕС виникають внаслідок повномасштабної війни Росії проти України.

Раніше російські пропагандисти поширили фейк про нібито пошкодження дроном машинного залу шостого енергоблоку на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС, в якому звинувачують Україну.

