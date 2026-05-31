На Запорізькій атомній електростанції повідомили про атаку дрона по будівлі турбінного залу.

Про це повідомили у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).

Удар дрона по Запорізькій АЕС 31 травня: що відомо

За інформацією МАГАТЕ, представники Запорізької АЕС повідомили агентству, що 31 травня дрон влучив у будівлю турбінного залу на території станції.

За попередніми даними, внаслідок удару у стіні будівлі утворився отвір.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив серйозне занепокоєння через цей інцидент.

— Атакувати ядерні об’єкти — це гратися з вогнем, — наголосив Гроссі.

У МАГАТЕ зазначили, що подібні дії ставлять під загрозу принципи забезпечення ядерної безпеки під час війни та домовленості щодо захисту Запорізької АЕС.

Команда агентства, яка працює на станції, вже звернулася із запитом на доступ до пошкодженої будівлі, щоб особисто оглянути місце інциденту.

У МАГАТЕ наголосили, що це перша атака безпілотника всередині периметра Запорізької АЕС з квітня 2024 року.

Агентство пообіцяло надати додаткову інформацію після того, як його фахівці отримають доступ до місця події.

Нагадаємо, що у ніч з 13-14 травня МАГАТЕ повідомляло про проліт понад 160 російських безпілотників поблизу українських атомних електростанцій.

Тоді дрони фіксували біля Південноукраїнської, Чорнобильської та Рівненської АЕС, однак про влучання по території станцій або вплив на ядерну безпеку не повідомлялося.

