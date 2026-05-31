Щороку наприкінці травня Київ відзначає День міста. Це улюблене свято киян та всіх, хто закоханий у столицю – її вулиці, парки, храми й неповторну атмосферу.

Якого числа День Києва 2026, скільки років виповнюється місту та куди піти в день свята – читайте далі у матеріалі.

Коли День Києва 2026

Традиційно День Києва відзначають в останню неділю травня. У 2026 році свято припадає на 31 травня, однак урочисті заходи тривають упродовж усього вікенду.

Зараз дивляться

Офіційно прийнятою датою заснування Києва вважається 482 рік. За легендою, місто заснував полянський князь Кий із братами Щеком і Хоривом, а також сестрою Либіддю. Назва столиці походить від імені Кия – найстаршого з трьох братів.

Уперше День Києва відзначили у 1982 році – тоді місту виповнилося 1 500 років. Цьогоріч столиця України святкує своє 1544-річчя.

Програма заходів на День Києва 2026

На неділю, 31 травня, в місті заплановано низку концертів, вистав, екскурсій, лекцій та інших культурних подій. Факти ICTV зібрали найцікавіші заходи до Дня Києва 2026, щоб ви обрали, як саме відсвяткувати цю дату.

Фестивалі та благодійні події:

Фестиваль Покоління на ВДНГ за участі Lama, Жені Галича та спеціального гостя Святослава Вакарчука з акустичною програмою — початок о 14:00.

Кобзарська Трійця 2026 у Музеї Івана Гончара — ярмарок народного мистецтва, майстерні, спільноспіви, традиційний одяг, музика, танці та дитяча програма. Події триватимуть з 11:00 до 19:00.

33-й Пробіг під каштанами — благодійна подія в онлайн-форматі. Учасники можуть пробігти або пройти дистанцію у зручному місці, а внески спрямують на підтримку ЗСУ, медиків і дитячої кардіології.

Концерти:

Хоровий вікенд Голос до голосу у культурному центрі Печерськ Палац — концерт Просто Енджи та народного хору імені Олексія Юзефовича о 19:00.

Тарас Петриненко та Тетяна Горобець у супроводі оркестру — МЦКМ, 19:00.

Світові хіти у виконанні симфонічного оркестру — тераса Gulliver, 17:00.

Київське ретро від гурту Мова — Caribbean Club, 18:00. У програмі — пісні про столицю та розмови про мистецький Київ.

Олександр Положинський — Birthday Session, додатковий концерт у Docker Pub, 19:00.

Тобі, мій Києве! — концерт у Літературно-меморіальному музеї-квартирі П. Г. Тичини, 15:00.

Вистави:

Наталка Полтавка — Національна опера України імені Т. Г. Шевченка, 18:00.

Сорочинський ярмарок — Київський національний академічний театр оперети, 17:00.

Retour a Soi / Повернення до себе — Київська опера, 17:30.

Ундіна — театр Золоті Ворота, 18:00.

Щоб я так жив, або у Києві на Подолі 2 — Театр української традиції Дзеркало, 17:00.

Виставки та артподії:

XIV Міжнародний фестиваль Книжковий Арсенал.

Kyiv Art Days та виставка Місто сили у галереї Avangarden. Проєкт досліджує Київ як простір пам’яті, культури, щоденного досвіду та внутрішньої стійкості.

Виставка Мистецтво і Місто у Voitok Gallery — експозиція з 70 творів українського мистецтва 25 митців із різних міст України.

Ярмарок на підтримку митців Нагірної 22 у галереї The Naked Room — роботи резидентів мистецького простору продаватимуть на підтримку художників, які були вимушені залишити майстерні на вулиці Нагірній.

Перформанс Марії Бакало Знову і знову та як це завершиться — Сцена під Химерами Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Лекції, розмови та екскурсії:

Знакові місця на мапі Києва — розмова у книгарні Сенс на Хрещатику, 15:00. Віра Агеєва та Сергій Савченко — про Київ у літературі, особистих маршрутах і міських легендах. Модеруватиме зустріч Ірина Славінська.

Оперета відкриває секрети — екскурсія у Київському національному академічному театрі оперети.

Miniland.UA — музей мініатюр у РК Блокбастер.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.