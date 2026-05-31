Батальйон безпілотних систем Третьої штурмової бригади провів операцію з ураження логістичних маршрутів російських військ на тимчасово окупованій Луганщині, завдавши ударів по техніці та складах боєприпасів противника.

Про це повідомили у Третьому армійському корпусі.

У Третьому армійському корпусі повідомили, що під час операції оператори безпілотних систем завдали ударів по військових об’єктах російських окупаційних сил на тимчасово окупованій території Луганської області.

За даними військових, безпілотники дісталися району пункту пропуску Ізварине на кордоні з РФ.

Зазначається, що відстань до цієї ділянки становить понад 205 км углиб території, контрольованої російськими військами.

У ході операції були уражені бронетехніка та склади боєприпасів противника.

Командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький заявив, що дії українських операторів стали відповіддю на заяви Росії про нібито повне захоплення Луганської області.

— У відповідь на заяви ворога про повне захоплення Луганської області оголошуємо операцію з контролю логістичних маршрутів на Луганщині та Східній Слобожанщині. Луганськ, Старобільськ, Алчевськ, Брянка, Кадіївка — тепер перебувають під контролем БпЛА Третього армійського корпусу, — зазначив він.

У корпусі також повідомили, що операцію спланував і очолив командир взводу ударних БпЛА з позивним Схід, який є уродженцем Луганської області.

За даними військових, у 2022 році він брав участь в обороні Маріуполя, десантувавшись до оточеного міста, а після завершення оборони самостійно вийшов на підконтрольну Україні територію.

За цей вчинок військовослужбовець отримав звання Героя України.

Нагадаємо, 25 травня Повітряні сили ЗСУ завдали удару по пункту управління та зв’язку російських військ на тимчасово окупованій території Луганської області.

Для ураження об’єкта українські військові застосували крилаті ракети Storm Shadow.

У Генштабі зазначили, що знищення цього пункту стало частиною роботи зі зниження можливостей окупантів щодо управління своїми підрозділами.

