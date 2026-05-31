Президент Володимир Зеленський заявив, що потрібно знайти дипломатичний шлях та сісти за стіл переговорів до початку наступної зими.

Зеленський про початок мирних переговорів

Росія, починаючи з грудня 2025 року, почала втрачати ініціативу на полі бою.

– У січні 2026 року я сказав нашим американським партнерам: “Вважаю, що є вікно для переговорів, бо щомісяця Росія втрачатиме все більше і більше своїх військ”. Зараз вони не можуть окупувати за місяць більше території, ніж ми звільняємо, – зауважив голова нашої держави.

У контексті цього Зеленський наголосив, що потрібно знайти дипломатичний шлях та сісти й говорити – до початку наступної зими.

– Але це залежить від внутрішнього тиску на Путіна з боку його суспільства, а також від санкційного тиску США та Європи на Росію, – додав Зеленський.

Водночас Зеленський поставив запитання: “Хто міг би представляти Європу на переговорах?”

– Є формат E3 – Велика Британія, Франція та Німеччина. Не знаю, чи це найкращий формат, але вважаю, що ці країни могли б бути перемовниками від Європи. У нас також є надійні партнери з країн Північної Європи. Туреччина завжди хотіла бути посередником, і ми мали певні успіхи у поверненні наших військовополонених з їхньою допомогою, – написав Зеленський.

Водночас президент зауважив, що питання, хто зрештою представлятиме Європу має вирішити Україна та Європа. За його словами, не менш важливо, щоб Росія була готова до діалогу та присутності Європи.

