У Полтаві заборонили публічне використання російськомовного культурного продукту
Депутати Полтавської міської ради підтримали рішення про заборону публічного використання російськомовного культурного продукту на території громади.
Про це повідомила мовна омбудсменка Олена Івановська.
Заборона російськомовного культурного продукту в Полтаві: що відомо
У документі зазначається, що його розробили з метою захисту українського інформаційного простору від впливів держави-агресора, а також для підтримки національної ідентичності, культури, історичної пам’яті та традицій.
Згідно з рішенням, обмеження діятимуть у громадському транспорті, закладах харчування, установах культури, на торговельних майданчиках та в інших публічних місцях.
Заборона охоплює публічне використання російськомовних музичних творів, книг, фільмів, театральних постановок, концертних програм та культурно-освітніх заходів.
У міськраді вважають, що такі кроки мають сприяти зміцненню українського культурного простору в умовах російської агресії.
Нагадаємо, 27 травня в Україні запровадили День української музики. Свято відзначатимуть щороку в третю суботу вересня.
Його запровадження покликане віддати належне українським музикантам, авторам, виконавцям і діячам музичної сфери, які розвивають національну культуру та підтримують її в умовах повномасштабної війни.
У супровідних матеріалах до постанови наголошується, що українська музика відіграє важливу роль у зміцненні власного культурного простору та зменшенні впливу російського культурного продукту.
Також нове свято має сприяти популяризації української культури за кордоном і посиленню її міжнародної присутності.