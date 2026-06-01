Депутати Полтавської міської ради підтримали рішення про заборону публічного використання російськомовного культурного продукту на території громади.

Про це повідомила мовна омбудсменка Олена Івановська.

Заборона російськомовного культурного продукту в Полтаві: що відомо

У документі зазначається, що його розробили з метою захисту українського інформаційного простору від впливів держави-агресора, а також для підтримки національної ідентичності, культури, історичної пам’яті та традицій.

Згідно з рішенням, обмеження діятимуть у громадському транспорті, закладах харчування, установах культури, на торговельних майданчиках та в інших публічних місцях.

Заборона охоплює публічне використання російськомовних музичних творів, книг, фільмів, театральних постановок, концертних програм та культурно-освітніх заходів.

У міськраді вважають, що такі кроки мають сприяти зміцненню українського культурного простору в умовах російської агресії.

Нагадаємо, 27 травня в Україні запровадили День української музики. Свято відзначатимуть щороку в третю суботу вересня.

Його запровадження покликане віддати належне українським музикантам, авторам, виконавцям і діячам музичної сфери, які розвивають національну культуру та підтримують її в умовах повномасштабної війни.

У супровідних матеріалах до постанови наголошується, що українська музика відіграє важливу роль у зміцненні власного культурного простору та зменшенні впливу російського культурного продукту.

Також нове свято має сприяти популяризації української культури за кордоном і посиленню її міжнародної присутності.

