Минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували щонайменше 1 410 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати РФ на 1 червня

особового складу – близько 1 365 470 (+1 410) осіб;

танків – 11 966 (+4) од;

бойових броньованих машин – 24 659 (+2) од;

артилерійських систем – 43 037 (+50) од;

РСЗВ – 1 820 (+1) од;

засоби ППО – 1 399 од;

літаків – 436 од;

гелікоптерів – 353 од;

наземні робототехнічні комплекси – 1 528 (+9) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 322 179 (+1 852) од;

крилаті ракети – 4 693 од;

кораблі / катери – 33 од;

підводні човни – 2 од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 101 621 (+384) од;

спеціальна техніка – 4 239 (+5) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 559-ту добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.