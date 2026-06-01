Минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували щонайменше 1 410 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати РФ на 1 червня

  • особового складу – близько 1 365 470 (+1 410) осіб;
  • танків – 11 966 (+4) од;
  • бойових броньованих машин – 24 659 (+2) од;
  • артилерійських систем – 43 037 (+50) од;
  • РСЗВ – 1 820 (+1) од;
  • засоби ППО – 1 399 од;
  • літаків – 436 од;
  • гелікоптерів – 353 од;
  • наземні робототехнічні комплекси – 1 528 (+9) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 322 179 (+1 852) од;
  • крилаті ракети – 4 693 од;
  • кораблі / катери – 33 од;
  • підводні човни – 2 од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 101 621 (+384) од;
  • спеціальна техніка – 4 239 (+5) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 559-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

