Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 1 червня : ЗСУ знищили 1 410 окупантів та майже 2 тис. БпЛА
Минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували щонайменше 1 410 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати РФ на 1 червня
- особового складу – близько 1 365 470 (+1 410) осіб;
- танків – 11 966 (+4) од;
- бойових броньованих машин – 24 659 (+2) од;
- артилерійських систем – 43 037 (+50) од;
- РСЗВ – 1 820 (+1) од;
- засоби ППО – 1 399 од;
- літаків – 436 од;
- гелікоптерів – 353 од;
- наземні робототехнічні комплекси – 1 528 (+9) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 322 179 (+1 852) од;
- крилаті ракети – 4 693 од;
- кораблі / катери – 33 од;
- підводні човни – 2 од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 101 621 (+384) од;
- спеціальна техніка – 4 239 (+5) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 559-ту добу.
Зараз дивляться
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.