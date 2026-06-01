Появление шведских истребителей Gripen не обеспечит мгновенного успеха на фронте, однако благодаря дальнобойным ракетам Meteor они могут заставить российскую авиацию отступить от границ Украины.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини.

Игнат объяснил, что изменят истребители Gripen в Украине

Любое оружие нужно сначала проверить в бою, поэтому не стоит заранее называть его “геймченджером”, заявил Юрий Игнат.

Сейчас смотрят

По его мнению, история с передачей истребителей F-16 доказывает, что быстрых изменений на фронте не произошло, в частности, из-за того, что Украина получила устаревшие модификации.

Игнат прогнозирует, что с самолетами Gripen все повторится, поскольку Украине планируют предоставить более старые модели истребителей – модификации C/D.

В то же время представитель Воздушных сил ВСУ обратил внимание на значительные преимущества самолетов Gripen. В частности, эти истребители неприхотливы к условиям эксплуатации, способны использовать разные типы взлетно-посадочных полос и отличаются самой низкой стоимостью содержания среди аналогов.

Ключевое преимущество шведских истребителей состоит в том, что они полностью совместимы практически со всем спектром западного вооружения – как европейского, так и американского производства, утверждает он.

Однако главным оружием, по словам Игната, является ракета Meteor. При правильном тактическом применении она способна изменить правила игры и отогнать от украинских границ российские самолеты, которые сбрасывают управляемые авиабомбы.

28 мая стало известно, что Украина получит от Швеции 16 истребителей Gripen C/D до 2027 года. В то же время Украина планирует заказать до 20 Gripen E/F за деньги из займа Европейского Союза.

Ранее Факты ICTV объясняли, какие технические характеристики истребителей Gripen, что о них известно, какие возможности и скорость имеют эти самолеты.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.