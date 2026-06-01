Поява шведських винищувачів Gripen не забезпечить миттєвого успіху на фронті, проте завдяки далекобійним ракетам Meteor вони спроможні змусити російську авіацію відступити від кордонів України.

Про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини.

Ігнат пояснив, що змінять винищувачі Gripen в Україні

Будь-яку зброю треба спершу перевірити в бою, тому не варто завчасно називати її “геймченджером”, заявив Юрій Ігнат.

На його думку, історія з передаванням винищувачів F-16 доводить, що швидких змін на фронті не відбулося, зокрема внаслідок того, що Україна отримала застарілі модифікації.

Ігнат прогнозує, що з літаками Gripen усе повториться, оскільки Україні планують надати старіші моделі винищувачів – модифікації C/D.

Водночас представник Повітряних сил ЗСУ звернув увагу на вагомі переваги літаків Gripen. Зокрема, ці винищувачі невибагливі до умов експлуатації, здатні використовувати різні типи злітно-посадкових смуг і вирізняються найнижчою вартістю утримання серед аналогів.

Ключова перевага шведських винищувачів полягає в тому, що вони повністю сумісні практично з усім спектром західного озброєння – як європейського, так і американського виробництва, стверджує він.

Проте головною зброєю, за словами Ігната, є ракета Meteor. За умови правильного тактичного застосування вона здатна змінити правила гри та відігнати від українських кордонів російські літаки, які скидають керовані авіабомби.

28 травня стало відомо, що Україна отримає від Швеції 16 винищувачів Gripen C/D до 2027 року. Водночас Україна планує замовити до 20 Gripen E/F за гроші із позики Європейського Союзу.

