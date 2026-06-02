За прошедшие сутки на фронте в Украине всего зафиксировали 249 боевых столкновений.

Как говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, Россия нанесла 91 авиационный удар, сбросив 317 управляемых авиабомб.

РФ применила 9007 дронов-камикадзе, осуществила 3342 обстрела населенных пунктов и позиций Сил обороны, в частности 59 – из реактивных систем залпового огня.

В Генштабе отметили, что в течение суток украинские защитники поразили 13 районов сосредоточения живой силы и еще один важный объект российской армии.

Карта боевых действий в Украине на 2 июня 2026

Согласно карте боевых действий в Украине от Института изучения войны (ISW), ВСУ в значительной степени остановили российское весенне-летнее наступление.

Ситуация в Украине на 2 июня 2026

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боестолкновения, РФ нанесла шесть авиационных ударов с применением 18 КАБ, осуществила 76 обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов, в частности восемь с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении российские войска 13 раз атаковали позиции украинских подразделений возле Ветеринарного, Старицы, Прилепки, Лимана, Синельникового, Волчанских Хуторов и Зыбиного.

На Купянском направлении украинские защитники пресекли пять попыток армии России продвинуться вперед вблизи Куриловки, Богуславки и в сторону Купянска-Узлового.

На Лиманском направлении войска РФ 10 раз пытались вклиниться в украинскую оборону недалеко от Копанок, Новомихайловки, Дробышевого, Заречного, Лимана, Озерного и Ямполя.

На Славянском направлении армия РФ штурмовала 10 раз вблизи Закотного, Калеников, Резниковки и в сторону Кривой Луки, Рай-Александровки.

На Краматорском направлении российские войска предприняли две тщетные попытки вытеснить украинских защитников с позиций в районе населенного пункта Никифоровка.

На Константиновском направлении армия России совершила 10 атак вблизи Иванополья, Константиновки, Плещеевки, Русиного Яра и в сторону Николаяполья, Кучерового Яра и Нового Шахматного.

На Покровском направлении украинские воины остановили 56 штурмовых действий российских солдат в районах Дорожного, Новоалександровки, Родинского, Покровска, Котлиного, Молодецкого, Удачного, Муравки, Орехового и населенных пунктов Новый Донбасс, Шевченко, Белицкое, Сергеевка.

На Александровском направлении армия РФ атаковала три раза в районах Вербового и Воскресенки.

На Гуляйпольском направлении войска РФ совершили 35 атак в районах населенных пунктов Рыбное, Согласие, Доброполье, Леноконстантиновка Железнодорожное, Волшебное и в сторону Косовцевого, Рождянки, Воздвижовки, Цветочного и Верхней Терсы.

На Ореховском направлении российская армия наступательных действий не предпринимала.

На Приднепровском направлении украинские защитники успешно остановили два штурмовых действия в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях не выявили признаков формирования наступательных группировок российской армии.

Потери РФ на 2 июня

По состоянию на 2 июня, общие боевые потери России составляют:

личного состава – около 1 366 910 (1440);

танков – 11 969 (+3);

боевых бронированных машин – 24 666 (+7);

артиллерийских систем – 43 112 (+75);

РСЗО – 1 821 (+1);

средств ПВО – 1400 (+1);

самолетов – 436;

вертолетов – 353;

наземных робототехнических комплексов – 1542 (+14);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 323 762 (1583);

крылатых ракет – 4 693;

кораблей/катеров – 33;

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 102138 (+517);

специальной техники – 4 241 (+2).

