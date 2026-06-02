Карта боевых действий на 2 июня 2026 — ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте в Украине всего зафиксировали 249 боевых столкновений.
Как говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, Россия нанесла 91 авиационный удар, сбросив 317 управляемых авиабомб.
РФ применила 9007 дронов-камикадзе, осуществила 3342 обстрела населенных пунктов и позиций Сил обороны, в частности 59 – из реактивных систем залпового огня.
В Генштабе отметили, что в течение суток украинские защитники поразили 13 районов сосредоточения живой силы и еще один важный объект российской армии.
Карта боевых действий в Украине на 2 июня 2026
Согласно карте боевых действий в Украине от Института изучения войны (ISW), ВСУ в значительной степени остановили российское весенне-летнее наступление.
Ситуация в Украине на 2 июня 2026
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боестолкновения, РФ нанесла шесть авиационных ударов с применением 18 КАБ, осуществила 76 обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов, в частности восемь с применением РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении российские войска 13 раз атаковали позиции украинских подразделений возле Ветеринарного, Старицы, Прилепки, Лимана, Синельникового, Волчанских Хуторов и Зыбиного.
На Купянском направлении украинские защитники пресекли пять попыток армии России продвинуться вперед вблизи Куриловки, Богуславки и в сторону Купянска-Узлового.
На Лиманском направлении войска РФ 10 раз пытались вклиниться в украинскую оборону недалеко от Копанок, Новомихайловки, Дробышевого, Заречного, Лимана, Озерного и Ямполя.
На Славянском направлении армия РФ штурмовала 10 раз вблизи Закотного, Калеников, Резниковки и в сторону Кривой Луки, Рай-Александровки.
На Краматорском направлении российские войска предприняли две тщетные попытки вытеснить украинских защитников с позиций в районе населенного пункта Никифоровка.
На Константиновском направлении армия России совершила 10 атак вблизи Иванополья, Константиновки, Плещеевки, Русиного Яра и в сторону Николаяполья, Кучерового Яра и Нового Шахматного.
На Покровском направлении украинские воины остановили 56 штурмовых действий российских солдат в районах Дорожного, Новоалександровки, Родинского, Покровска, Котлиного, Молодецкого, Удачного, Муравки, Орехового и населенных пунктов Новый Донбасс, Шевченко, Белицкое, Сергеевка.
На Александровском направлении армия РФ атаковала три раза в районах Вербового и Воскресенки.
На Гуляйпольском направлении войска РФ совершили 35 атак в районах населенных пунктов Рыбное, Согласие, Доброполье, Леноконстантиновка Железнодорожное, Волшебное и в сторону Косовцевого, Рождянки, Воздвижовки, Цветочного и Верхней Терсы.
На Ореховском направлении российская армия наступательных действий не предпринимала.
На Приднепровском направлении украинские защитники успешно остановили два штурмовых действия в сторону Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях не выявили признаков формирования наступательных группировок российской армии.
Потери РФ на 2 июня
По состоянию на 2 июня, общие боевые потери России составляют:
- личного состава – около 1 366 910 (1440);
- танков – 11 969 (+3);
- боевых бронированных машин – 24 666 (+7);
- артиллерийских систем – 43 112 (+75);
- РСЗО – 1 821 (+1);
- средств ПВО – 1400 (+1);
- самолетов – 436;
- вертолетов – 353;
- наземных робототехнических комплексов – 1542 (+14);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 323 762 (1583);
- крылатых ракет – 4 693;
- кораблей/катеров – 33;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 102138 (+517);
- специальной техники – 4 241 (+2).