Протягом минулої доби на фронті в Україні загалом зафіксували 249 бойових зіткнень.

Як йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ, Росія здійснила 91 авіаційний удар, скинувши 317 керованих авіабомб.

РФ застосувала 9007 дронів-камікадзе, здійснила 3342 обстріли населених пунктів та позицій Сил оборони, зокрема 59 – із реактивних систем залпового вогню.

У Генштабі зазначили, що протягом доби українські захисники уразили 13 районів зосередження живої сили та ще один інший важливий об’єкт російської армії.

Карта бойових дій в Україні на 2 червня 2026

Згідно із картою бойових дій в Україні від Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ значною мірою зупинили російський весняно-літній наступ.

Ситуація в Україні на 2 червня 2026

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося чотири боєзіткнення, РФ завдала шість авіаційних ударів із застосуванням 18 КАБ, здійснила 76 обстрілів позицій ЗСУ та населених пунктів, зокрема вісім із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку російські війська 13 разів атакували позиції українських підрозділів біля Ветеринарного, Стариці, Приліпки, Лиману, Синельникового, Вовчанських Хуторів та Зибиного.

На Куп’янському напрямку українські оборонці зупинили п’ять спроб армії Росії просунутися вперед поблизу Курилівки, Богуславки та в бік Куп’янська-Вузлового.

На Лиманському напрямку війська РФ 10 разів намагалися вклинитися в українську оборону неподалік Копанок, Новомихайлівки, Дробишевого, Зарічного, Лиману, Озерного та Ямполя.

На Слов’янському напрямку армія РФ штурмувала 10 разів поблизу Закітного, Калеників, Різниківки та у бік Кривої Луки, Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку російські війська здійснили дві марні спроби витіснити українських захисників із позицій у районі населеного пункту Никифорівка.

На Костянтинівському напрямку армія Росії здійснила 10 атак поблизу Іванопілля, Костянтинівки, Плещіївки, Русиного Яру та в бік Миколайпілля, Кучерового Яру і Нового Шахового.

На Покровському напрямку українські воїни зупинили 56 штурмових дій російських солдатів у районах Дорожнього, Новоолександрівки, Родинського, Покровська, Котлиного, Молодецького, Удачного, Муравки, Горіхового та в бік населених пунктів Новий Донбас, Шевченко, Білицьке, Сергіївка.

На Олександрівському напрямку армія РФ атакувала три рази у районах Вербового і Воскресенки.

На Гуляйпільському напрямку війська РФ здійснили 35 атак у районах населених пунктів Рибне, Злагода, Добропілля, Оленокостянтинівка Залізничне, Чарівне та в бік Косівцевого, Різвдянки, Воздвижівки, Цвіткового та Верхньої Терси.

На Оріхівському напрямку російська армія наступальних дій не проводила.

На Придніпровському напрямку українські оборонці успішно зупинили дві штурмові дії у бік Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках не виявили ознак формування наступальних угруповань російської армії.

Втрати РФ на 2 червня

Станом на 2 червня, загальні бойові втрати Росії становлять:

особового складу – близько 1 366 910 (+1440);

танків – 11 969 (+3);

бойових броньованих машин – 24 666 (+7);

артилерійських систем – 43 112 (+75);

РСЗВ – 1 821 (+1);

засобів ППО – 1 400 (+1);

літаків – 436;

гелікоптерів – 353;

наземних робототехнічних комплексів – 1 542 (+14);

БпЛА оперативно-тактичного рівня– 323 762 (+1583);

крилатих ракет – 4 693;

кораблів/катерів – 33;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 102 138 (+517);

спеціальної техніки – 4 241 (+2).

