За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще минимум 1 440 российских оккупантов.

Общие потери врага на 1 560-е сутки полномасштабной войны превысили 1,36 млн человек.

Такие данные обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 2 июня 2026 года

  • личного состава – около 1 366 910 человек (+1 440);
  • танков – 11 969 (+3);
  • боевых бронированных машин – 24 666 (+7);
  • артиллерийских систем – 43 112 (+75);
  • РСЗО – 1 821 (+1);
  • средств ПВО – 1400 (+1);
  • самолетов – 436 (+0);
  • вертолетов – 353 (+0);
  • наземных робототехнических комплексов – 1542 (+14);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 323 762 (1583);
  • крылатых ракет – 4 693 (+0);
  • кораблей/катеров – 33 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 102138 (+517);
  • специальной техники – 4 241 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 560-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Генштаб

Источник: Генштаб ЗСУ

