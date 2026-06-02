За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще минимум 1 440 российских оккупантов.

Общие потери врага на 1 560-е сутки полномасштабной войны превысили 1,36 млн человек.

Такие данные обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 2 июня 2026 года

личного состава – около 1 366 910 человек (+1 440);

танков – 11 969 (+3);

боевых бронированных машин – 24 666 (+7);

артиллерийских систем – 43 112 (+75);

РСЗО – 1 821 (+1);

средств ПВО – 1400 (+1);

самолетов – 436 (+0);

вертолетов – 353 (+0);

наземных робототехнических комплексов – 1542 (+14);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 323 762 (1583);

крылатых ракет – 4 693 (+0);

кораблей/катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 102138 (+517);

специальной техники – 4 241 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 560-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ЗСУ

