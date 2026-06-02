Юлия Соколова, выпускающий редактор
Потери РФ на 2 июня: ликвидировано еще 1 440 оккупантов и 75 артсистем
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще минимум 1 440 российских оккупантов.
Общие потери врага на 1 560-е сутки полномасштабной войны превысили 1,36 млн человек.
Такие данные обнародовал Генеральный штаб ВСУ.
Потери врага на 2 июня 2026 года
- личного состава – около 1 366 910 человек (+1 440);
- танков – 11 969 (+3);
- боевых бронированных машин – 24 666 (+7);
- артиллерийских систем – 43 112 (+75);
- РСЗО – 1 821 (+1);
- средств ПВО – 1400 (+1);
- самолетов – 436 (+0);
- вертолетов – 353 (+0);
- наземных робототехнических комплексов – 1542 (+14);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 323 762 (1583);
- крылатых ракет – 4 693 (+0);
- кораблей/катеров – 33 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 102138 (+517);
- специальной техники – 4 241 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 560-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ЗСУ
