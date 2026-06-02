Ночная атака на Украину: есть погибшие, более 100 пострадавших, под ударами Киев, Днепр и Харьков
В ночь на 2 июня российские войска массированно атаковали Украину ударными беспилотниками, крылатыми и баллистическими ракетами. Основным направлением удара стали Киев и область, Днепр, Каменское, Харьков, Запорожье, Сумы, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская области.
Ночная атака Украины 2 июня
В результате ночной атаки России по Украине известно о по меньшей мере 13 погибших и более 100 пострадавших, подсчитали в Министерстве внутренних дел.
По информации Воздушных сил ВСУ, российская армия нанесла комбинированный удар по Украине с применением ударных дронов, ракет воздушного, морского и наземного базирования разных типов.
Всего зафиксировали 729 средств воздушного нападения, в частности, 73 ракеты и 656 дронов разных типов. Среди них:
- восемь противокорабельных ракет 3М22 Циркон (районы пусков – временно оккупированный Крым и Курская область в России);
- 33 баллистических ракеты Искандер-М (районы пуска – Брянская, Курская, Ростовская области РФ, а также Крым);
- 27 крылатых ракет Х-101 (районы пусков – Вологодская область в России);
- пять крылатых ракет Калибр (районы пусков – акватория Каспийского моря);
- 656 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера, Италмас, баражирующих боеприпасов Бандероль, дронов-имитаторов типа Пародия (по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Миллерово и Приморско-Ахтарск в России, а также с временно оккупированной территории Украины – Гвардейского, Чауды и Крыма).
Силы противовоздушной обороны смогли сбить или подавить 642 цели – 40 ракет и 602 беспилотника. По данным Воздушных сил ВСУ, среди них:
- 11 баллистических ракет Искандер-М;
- 26 крылатых ракет Х-101;
- три крылатые ракеты Калибр;
- 602 беспилотника разных типов.
По состоянию на 08:30, зафиксировали удары 30 баллистических, трех крылатых ракет и 33 ударных дронов на 38 локациях, а также падение сбитых или обломки беспилотников на 15 локациях.
Ночная атака Украины: последствия в Киеве
В результате ночной российской атаки в Киеве известно о четырех погибших и 64 пострадавших, среди которых есть трое детей, сообщили в ГСЧС.
Как рассказал мэр столицы Виталий Кличко, в Дарницком районе вспыхнул пожар на территории АЗС.
В Оболонском районе упали обломки возле детских садов, вспыхнул пожар на территории незавершенного строительства.
В Шевченковском районе возникли пожары в нежилом трехэтажном здании и 24-этажке, повреждена фасадная часть и крыша девятиэтажки. Еще в двух нежилых помещениях возникли пожары.
В Святошинском районе зафиксировали пожары в пятиэтажном жилом доме и территории нежилой застройки.
В Подольском районе в девятиэтажке обрушились конструкции. На крышу другой девятиэтажки упали обломки, возник пожар на территории нежилой застройки. На открытой территории коммунального предприятия повреждены автомобили и складские помещения.
В Голосеевском районе разрушена поликлиника, горели несколько машин, упали обломки на открытых территориях.
В Соломенском районе обломки попали в 15-этажку, вспыхнул пожар в 24-этажном доме. Возникло возгорание здания на территории нежилой застройки, а также в двух частных домах.
Ночная атака Украины: разрушения в Киевской области
В Киевской области спасатели ликвидируют последствия ударов ракет и беспилотников. Есть три пострадавших в регионе, сообщили в Киевской ОВА.
По данным ГСЧС, в Бучанском районе ликвидировали пожар в таунхаусе, повреждены автомобили на территории логистического объекта.
В Софиевской Борщаговке произошел пожар в двухэтажном складском здании, обломками повреждены частные жилые дома.
В селе Крюковщина возник пожар в трехэтажном здании.
В Фастовском районе загорелись частные жилые дома.
В Вышгородском районе загорелся травяной настоль из-за падения обломков беспилотника на открытой территории.
Ночная атака Украины: обстрел в Днепре
В Днепре в результате обстрела разрушены многоквартирные дома. По информации ГСЧС, погибли девять человек, среди них – ребенок 2023 года рождения.
В частности, погиб спасатель – заместитель начальника пожарно-спасательного отряда, майор Антон Ярмоленко. В ГСЧС рассказали, что в момент удара он как раз направлялся на вызов.
Около 35 человек получили ранения. Среди них – трое детей. 20 раненых госпитализированы. Четверо – в тяжелом состоянии.
По данным Днепропетровской ОВА, в городе повреждены полсотни домов, разбиты более двух тыс. окон.
Ночная атака Украины: последствия в Каменском
В Каменском известно о трех пострадавших, которых госпитализировали в состоянии средней тяжести, сообщили в Днепропетровской областной военной администрации.
Отмечается, что ожоги получила 72-летняя женщина, среди раненых также 49-летняя женщина и 50-летний мужчина.
В Каменском возникли пожары. Загорелись одноэтажные и пятиэтажные жилые дома.
Ночная атака Украины: повреждения в Харькове
В Харькове под ударами ракет и беспилотников оказались четыре района, сообщили в Офисе генерального прокурора. В городе пострадали девять человек, среди них 11-летняя девочка.
Повреждения есть в четырех районах – Основянском, Слободском, Немышлянском и Киевском. Однако больше всего ударов пришлось на Основянский район, уточнил мэр Харькова Игорь Терехов. Повреждены частные дома, админсооружения, территория дошкольного учреждения и другие гражданские объекты.
В Слободском районе поврежден многоквартирный жилой дом, автомобили и сеть уличного освещения. В Немышлянском районе – офисное здание, вспыхнул пожар.
В Киевском районе удар зафиксирован на территории промышленных предприятий.
Ночная атака Украины: обстрел Запорожья
Ночью российские войска поразили объект промышленной инфраструктуры в Запорожье. РФ нанесла по меньшей мере 20 ударов по городу, применив разные виды оружия, сообщил руководитель ОВА Иван Федоров.
В результате атаки повреждены четыре многоквартирных дома в Шевченковском районе Запорожья. Взрывной волной выбиты окна и повреждены балконы.
Ночная атака Украины: последствия в Сумах
Ночью в Сумах дроны попали в многоэтажку и дом. Беспилотников ударил возле окна и вывалил часть стены. В другой части девятиэтажки выбиты окна от взрывной волны.
Как сообщил мэр Сум Александр Лысенко, еще один удар дрона зафиксировали в частном секторе, там вспыхнул пожар. Взрывной волной повреждены дома рядом.
Ночная атака Украины: какие попадания на Полтавщине
В Полтавской области во время массированной комбинированной атаки зафиксировали попадание беспилотников и ракет в Лубенском районе, в результате чего повреждены помещения частного предприятия, сообщили в ОВА.
На другой локации произошло падение ракеты вблизи частных домовладений, из-за чего повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Известно об одном травмированном человеке.
Ночная атака Украины: повреждения в Хмельницкой области
В Хмельницкой области во время ночной атаки силы противовоздушной обороны обезвредили девять беспилотников в регионе, сообщил руководитель ОВА Сергей Тюрин.
По данным ОВА, в результате атаки повреждено помещение на территории предприятий в Хмельницком районе. Однако информации о пострадавших не поступало.
Ночная атака Украины: последствия на Черниговщине
В Черниговской области из-за удара российского беспилотника по жилому дому пострадал 15-летний юноша в Городнянской общине, сообщили в ГСЧС.
Ночью в Чернигове из-за падения российского дрона на жилой дом вспыхнул пожар, однако обошлось без раненых.
В Корюковском и Новгород-Северском районах из-за российских атак загорелись лицей и складские здания.