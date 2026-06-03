До Києва з візитом прибув генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Разом із ним в українську столицю приїхали представники усіх 32 країн-членів Північноатлантичного союзу.

Про це повідомили міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та президент Володимир Зеленський.

Візит Рютте до Києва 3 червня: що відомо

За словами Андрія Сибіги, під час візиту Рютте до Києва 3 червня заплановані переговори з президентом України Володимиром Зеленським, а також низка важливих зустрічей.

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— Радий вітати генерального секретаря НАТО Марка Рютте у Києві для переговорів із президентом Володимиром Зеленським та важливих зустрічей. Ми глибоко цінуємо єдність і силу НАТО у підтримці України, поки разом захищаємо трансатлантичну безпеку, — написав Сибіга.

У МЗС України наголосили, що підтримка блоку залишається важливою для зміцнення безпеки України та спільного захисту євроатлантичного простору.

Пізніше Володимир Зеленський повідомив, що візит Північноатлантичної ради НАТО до України розпочався зі вшанування памʼяті полеглих українських воїнів біля Стіни памʼяті.

– Цінуємо цей знак поваги представників союзу до наших воїнів, які захищали нашу країну та всю Європу від російського зла. Дуже важливо памʼятати кожного й кожну, завдяки кому у нас є можливість жити вільно та обирати наш спосіб життя. Світла памʼять полеглим українським захисникам і захисницям. Вічна шана героям, – підсумував президент.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте запропонував країнам союзу щороку виділяти Україні допомогу на рівні 0,25% власного ВВП.

За даними Politico, цю ідею обговорювали під час закритої зустрічі послів Північноатлантичного союзу наприкінці квітня в межах підготовки до саміту НАТО, який відбудеться 7–8 липня в Анкарі.

У разі підтримки такої ініціативи обсяг щорічної допомоги Україні може зрости майже втричі — орієнтовно до $143 млрд. Для порівняння, торік союзники надали Україні близько $45 млрд безпекової підтримки.

Також Рютте неодноразово наголошував, що підтримка України залишатиметься одним із головних пріоритетів майбутнього саміту НАТО.

За його словами, безпека України безпосередньо пов’язана з безпекою союзників, а підтримка має бути сталою, передбачуваною та відповідати реальним потребам української сторони.

Фото: Андрій Сибіга

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