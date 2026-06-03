РФ атаковала Украину почти 200 дронами Shahed, Гербера и Италмас: сколько сбила ПВО
Во время ночной атаки на Украину 3 июня российские войска применили 198 БпЛА разных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 3 июня: что известно
В ночь на 3 июня (с 18:00 2 июня) противник атаковал 198 ударными БпЛА разных типов:
Запуски осуществлялись по направлениям Брянск, Курск, Миллерово, Орел и Приморско-Ахтарск в России, а также из Гвардейского в ТОТ АР Крым.
– Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, – отмечают в сообщении.
Предварительно известно, что на 08:00 противовоздушная оборона уже сбила или подавила 189 враждебных БПЛА на севере, юге и востоке страны.
Отмечается, что зафиксированы попадания восьми ударных беспилотников на семи локациях, а также падение обломков еще на семи локациях.
Воздушные силы подчеркнули, что атака россиян все еще продолжается – в воздушном пространстве находятся вражеские БПЛА.
Граждан призывают соблюдать правила безопасности.
Напомним, во время ночной атаки на Украину 2 июня российские войска применили 729 средств воздушного нападения – 73 ракеты и 656 БпЛА разных типов.