Во время ночной атаки на Украину 3 июня российские войска применили 198 БпЛА разных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 3 июня: что известно

В ночь на 3 июня (с 18:00 2 июня) противник атаковал 198 ударными БпЛА разных типов:

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Shahed;

Гербера;

Италмас;

дронами-имитаторами типа Пародия.

Запуски осуществлялись по направлениям Брянск, Курск, Миллерово, Орел и Приморско-Ахтарск в России, а также из Гвардейского в ТОТ АР Крым.

– Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, – отмечают в сообщении.

Предварительно известно, что на 08:00 противовоздушная оборона уже сбила или подавила 189 враждебных БПЛА на севере, юге и востоке страны.

Отмечается, что зафиксированы попадания восьми ударных беспилотников на семи локациях, а также падение обломков еще на семи локациях.

Воздушные силы подчеркнули, что атака россиян все еще продолжается – в воздушном пространстве находятся вражеские БПЛА.

Граждан призывают соблюдать правила безопасности.

Напомним, во время ночной атаки на Украину 2 июня российские войска применили 729 средств воздушного нападения – 73 ракеты и 656 БпЛА разных типов.

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