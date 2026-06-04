У ніч на 4 червня (з 18:00 3 червня) РФ атакувала балістичною ракетою Іскандер-М та 293 ударними БпЛА різних типів.

Нічна атака на Україну 4 червня 2026 року

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, Росія запустила ракету Іскандер-М із Воронезької області, а 293 ударні БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивні), Гербера, Італмас, баражуючі боєприпаси Бандероль та дрони-імітатори типу Пародія із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – ТОТ АР Крим.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 264 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

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Зафіксовано влучання балістичної ракети та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Нагадаємо, що під час нічної атаки на Україну 3 червня російські війська застосували 198 БпЛА різних типів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 562-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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