За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 234 боевых столкновения.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

По уточненной информации, вчера противник нанес 103 авиационных удара, сбросив 317 управляемых авиационных бомб.

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Кроме того, враг применил 9834 дрона-камикадзе и совершил 3146 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 43 из реактивных систем залпового огня.

Карта боевых действий в Украине на 10 июня 2026

Ситуация в Украине на 10 июня 2026

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях на протяжении прошедших суток произошло шесть боевых столкновений, оккупант нанес двух авиаударов с применением пяти управляемых авиационных бомб и осуществил 63 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг одиннадцать раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилипка, Западное, Старица, Охримовка и Лиман.

На Купянском направлении наши защитники остановили три попытки россиян продвинуться вперед в районах Шейковки, Петропавловки и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении РФ четырнадцать раз пыталась вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Боровая, Красный Пруд, Новоселовка, Дробышево, Озерное, Лиман и Диброва.

На Славянском направлении россияне штурмовали тринадцать раз в районах Закотного, Резниковки и в сторону Кривой Луки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не производил.

На Константиновском направлении оккупанты совершили шестнадцать атак вблизи населенных пунктов Иванополья, Ильиновка, Русин Яр, Константиновка, Плещеевка, Николайполья и Торецкое.

На Покровском направлении наши защитники остановили 40 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Золотой Колодец, Свободное, Белицкое, Родинское, Шевченко, Гришино, Сергеевка, Котлино, Удачное, Новопавловка, Новый Донбасс, Никаноровка, Новоолександр.

На Александровском направлении противник атаковал однажды в районе Александрограда.

На Гуляйпольском направлении россияне совершили 22 атаки в районах населенных пунктов Рыбное, Воздвижовка, Рождественское море, Доброполье, Железнодорожное, Гуляйпольское, Горькое, Леноконстантиновка, Верхняя Терса и Волшебное.

На Ореховском направлении ВСУ пресекли шесть попыток противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Степное, Степногорск, Малая Токмачка и Плавни.

НА Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага на 10 июня 2026 года

личного состава – около 1 377 510 (+1 190) человек;

танков – 12 004 (+3);

боевых бронированных машин – 24 717 (+7);

артиллерийских систем – 43 713 (+74);

РСЗО – 1 857 (+6);

средств ПВО – 1414 (+3);

самолетов – 436 (+0);

вертолетов – 353 (+0);

наземных робототехнических комплексов – 1619 (+5);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 340 531 (+2 204);

крылатых ракет – 4 733 (+0);

кораблей/катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 105172 (+376);

специальной техники – 4267 (+4).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1568-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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