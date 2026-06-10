Карта боевых действий на 10 июня 2026 — ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 234 боевых столкновения.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
По уточненной информации, вчера противник нанес 103 авиационных удара, сбросив 317 управляемых авиационных бомб.
Кроме того, враг применил 9834 дрона-камикадзе и совершил 3146 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 43 из реактивных систем залпового огня.
Карта боевых действий в Украине на 10 июня 2026
Ситуация в Украине на 10 июня 2026
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях на протяжении прошедших суток произошло шесть боевых столкновений, оккупант нанес двух авиаударов с применением пяти управляемых авиационных бомб и осуществил 63 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два – с применением реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг одиннадцать раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилипка, Западное, Старица, Охримовка и Лиман.
На Купянском направлении наши защитники остановили три попытки россиян продвинуться вперед в районах Шейковки, Петропавловки и Новоплатоновки.
На Лиманском направлении РФ четырнадцать раз пыталась вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Боровая, Красный Пруд, Новоселовка, Дробышево, Озерное, Лиман и Диброва.
На Славянском направлении россияне штурмовали тринадцать раз в районах Закотного, Резниковки и в сторону Кривой Луки и Рай-Александровки.
На Краматорском направлении противник наступательных действий не производил.
На Константиновском направлении оккупанты совершили шестнадцать атак вблизи населенных пунктов Иванополья, Ильиновка, Русин Яр, Константиновка, Плещеевка, Николайполья и Торецкое.
На Покровском направлении наши защитники остановили 40 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Золотой Колодец, Свободное, Белицкое, Родинское, Шевченко, Гришино, Сергеевка, Котлино, Удачное, Новопавловка, Новый Донбасс, Никаноровка, Новоолександр.
На Александровском направлении противник атаковал однажды в районе Александрограда.
На Гуляйпольском направлении россияне совершили 22 атаки в районах населенных пунктов Рыбное, Воздвижовка, Рождественское море, Доброполье, Железнодорожное, Гуляйпольское, Горькое, Леноконстантиновка, Верхняя Терса и Волшебное.
На Ореховском направлении ВСУ пресекли шесть попыток противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Степное, Степногорск, Малая Токмачка и Плавни.
НА Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери врага на 10 июня 2026 года
- личного состава – около 1 377 510 (+1 190) человек;
- танков – 12 004 (+3);
- боевых бронированных машин – 24 717 (+7);
- артиллерийских систем – 43 713 (+74);
- РСЗО – 1 857 (+6);
- средств ПВО – 1414 (+3);
- самолетов – 436 (+0);
- вертолетов – 353 (+0);
- наземных робототехнических комплексов – 1619 (+5);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 340 531 (+2 204);
- крылатых ракет – 4 733 (+0);
- кораблей/катеров – 33 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 105172 (+376);
- специальной техники – 4267 (+4).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1568-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.