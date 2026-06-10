Минулої доби на фронті зафіксовано 234 бойових зіткнення.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

За уточненою інформацією вчора противник завдав 103 авіаційних ударів, скинувши 317 керованих авіаційних бомб.

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Крім того, ворог застосував 9834 дрони-камікадзе та здійснив 3146 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 43 – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні на 10 червня 2026

Ситуація в Україні на 10 червня 2026

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося шість бойових зіткнень, окупант завдав двох авіаударів із застосуванням п’яти керованих авіаційних бомб та здійснив 63 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог одинадцять разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Западне, Стариця, Охрімівка та Лиман.

На Куп’янському напрямку наші захисники зупинили три спроби росіян просунутися вперед у районах Шийківки, Петропавлівки та в бік Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку РФ чотирнадцять разів намагалася вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Борова, Червоний Став, Новоселівка, Дробишеве, Озерне, Лиман та Діброва.

На Слов’янському напрямку росіяни штурмували тринадцять разів у районах Закітного, Різниківки та у бік Кривої Луки й Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили шістнадцять атак поблизу населених пунктів Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр, Костянтинівка, Плещіївка, Миколайпілля та Торецьке.

На Покровському напрямку наші оборонці зупинили 40 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Золотий Колодязь, Вільне, Білицьке, Родинське, Шевченко, Гришине, Сергіївка, Котлине, Удачне, Новопавлівка, Новий Донбас, Никанорівка, Новоолександрівка та Покровськ.

На Олександрівському напрямку противник атакував один раз у районі Олександрограда.

На Гуляйпільському напрямку росіяни здійснили 22 атаки у районах населених пунктів Рибне, Воздвижівка, Різдвянка, Добропілля, Залізничне, Гуляйпільське, Гірке, Оленокостянтинівка, Верхня Терса та Чарівне.

На Оріхівському напрямку ЗСУ зупинили шість спроб противника просунутися вперед у районах населених пунктів Степове, Степногірськ, Мала Токмачка та Плавні.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога на 10 червня 2026 року

особового складу – близько 1 377 510 (+1 190) осіб;

танків – 12 004 (+3);

бойових броньованих машин – 24 717 (+7);

артилерійських систем – 43 713 (+74);

РСЗВ – 1 857 (+6);

засобів ППО – 1 414 (+3);

літаків – 436 (+0);

гелікоптерів – 353 (+0);

наземних робототехнічних комплексів – 1 619 (+5);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 340 531 (+2 204);

крилатих ракет – 4 733 (+0);

кораблів/катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 105 172 (+376);

спеціальної техніки – 4 267 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 568-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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