Ukraine Facility: Рада ЄС схвалила шостий транш для України на €2,3 млрд
- Рада ЄС схвалила шостий транш для України у розмірі близько €2,3 млрд у рамках програми Ukraine Facility.
- Україна виконала 63 із 68 кроків поточного етапу програми та 8 із 10 індикаторів, передбачених Планом України.
Рада Європейського союзу схвалила шостий транш у розмірі приблизно €2,3 млрд для України в рамках програми Ukraine Facility.
Про це повідомляється у заяві Ради ЄС та голови уряду Юлії Свириденко.
Рада ЄС схвалила шостий транш за програмою Ukraine Facility
У Євросоюзі наголосили, що виплата стала можливою завдяки успішному виконанню Україною восьми необхідних кроків для отримання цього траншу та завершенню одного з невиконаних пунктів, пов’язаного із четвертим траншем.
У заяві зазначається, що ці кошти передусім спрямують на зміцнення макрофінансової стабільності України та забезпечення безперебійної роботи державного управління.
У Єврокомісії наголосили, що програма підтримки пов’язана з Планом для України, який визначає стратегію країни щодо відновлення, реконструкції та модернізації, а також графік проведення реформ, необхідних для подальшого руху до членства в ЄС.
На сьогодні Україна виконала 63 із 68 кроків, передбачених поточним етапом програми.
Свириденко про виконання Плану для України
За словами прем’єрки Юлії Свириденко, Україна виконала 8 із 10 індикаторів, закладених у Плані України.
Зокрема, було проведено низку системних реформ у сфері управління державними фінансами, зеленого переходу та охорони довкілля, а також у напрямку оптимізації бізнес-середовища, фінансових ринків та судової системи.
– Цей шостий транш в рамках чинної програми є важливим для забезпечення фінансової стійкості України під час повномасштабного вторгнення, – зазначила Свириденко.
Вона запевнила, що уряд продовжує працювати над покращенням виконання умов Ukraine Facility протягом наступного звітного періоду.