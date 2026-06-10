Участие Украины в саммите НАТО в Анкаре должно стать мощным политическим сигналом, который поможет получить существенные практические результаты. В частности, Украина рассчитывает на новые решения по усилению противовоздушной обороны.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга в Киеве.

МИД о саммите НАТО в Турции

– Ожидаем, что союзники с НАТО продемонстрируют единство и решительность в вопросе предоставления военной помощи Украине. Речь идет прежде всего о средствах противовоздушной обороны, – утверждает спикер МИД.

Он выразил надежду, что во время саммита НАТО лидеры подтвердят, что помощь Украине будет оставаться долгосрочной, стратегической и продолжит только увеличиваться.

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По мнению спикера МИД Украины, важно, что саммит проходит именно в Анкаре. По его словам, турция является особым союзником НАТО.

Как утверждает Тихий, в Турции одна из самых мощных армий и оборонных индустрий. Он добавил, что эта страна является гарантом безопасности мира в Черноморском регионе.

Отдельно представитель МИД обратил внимание на дипломатические усилия Турции, в частности, личную роль президента Реджепа Таипа Эрдогана.

Тихий считает, что Турция – одна из лучших стран, где может проходить саммит НАТО. Он отметил, что Украина надеется на сильные сигналы по усилению ПВО.

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