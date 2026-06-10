Участь України у саміті НАТО в Анкарі має стати потужним політичним сигналом, який допоможе отримати суттєві практичні результати. Зокрема, Україна розраховує на нові рішення для посилення протиповітряної оборони.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу в Києві.

МЗС про саміт НАТО у Туреччині

– Очікуємо, що союзники з НАТО продемонструють єдність і рішучість в питанні надання військової допомоги Україні. Йдеться насамперед про засоби протиповітряної оборони, – стверджує речник МЗС.

Він висловив сподівання, під час саміту НАТО лідери підтвердять, що допомога Україні залишатиметься довгостроковою, стратегічною та продовжить лише збільшуватися.

Зараз дивляться

На думку речника МЗС України, важливо, що саміт відбувається саме в Анкарі. За його словами, туреччина є особливим союзником НАТО.

Як стверджує Тихий, у Туреччині – одна з найпотужніших армій та оборонних індустрій. Він додав, що ця країна є гарантом безпеки миру в Чорноморському регіоні.

Окремо речник МЗС звернув увагу на дипломатичні зусилля Туреччини, зокрема, особисту роль президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Тихий вважає, що Туреччина – це одна з найкращих країн, де може відбуватися саміт НАТО. Він зазначив, що Україна сподівається на сильні сигнали щодо посилення ППО.

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