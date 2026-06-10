В течение следующего месяца могут открыться все переговорные кластеры о вступлении Украины в Европейский Союз.

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка на комитете Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.

Качка о возможности открытия переговорных кластеров из ЕС

– У нас есть ожидание, что мы в течение следующего месяца можем открыть все кластеры. Это амбициозная цель, но о ней все больше вслух говорят европейские коллеги, – сказал Качка.

По его словам, открытие кластеров о вступлении Украины станет финальной стадией перехода на завершающий этап переговоров с Европейским Союзом.

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9 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сделала все необходимое для открытия кластеров относительно переговоров о вступлении в ЕС. По его мнению, важно, чтобы был прогресс в этом вопросе.

Комиссар ЕС по расширению Марта Кос утверждает, что межправительственная конференция об открытии первого кластера Основы для Украины состоится в Люксембурге 15 июня.

Это откроет следующий этап процесса вступления – официальное начало переговоров, добавила президентка Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

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