Украина может открыть все переговорные кластеры с ЕС уже в следующем месяце — Качка
- Украина имеет амбициозную цель открыть все переговорные кластеры по вступлению в Евросоюз уже в следующем месяце.
- По словам чиновников, это ознаменует переход к финальной стадии переговоров, к тому же официальный старт первого кластера запланирован на межправительственной конференции в Люксембурге.
В течение следующего месяца могут открыться все переговорные кластеры о вступлении Украины в Европейский Союз.
Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка на комитете Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.
Качка о возможности открытия переговорных кластеров из ЕС
– У нас есть ожидание, что мы в течение следующего месяца можем открыть все кластеры. Это амбициозная цель, но о ней все больше вслух говорят европейские коллеги, – сказал Качка.
По его словам, открытие кластеров о вступлении Украины станет финальной стадией перехода на завершающий этап переговоров с Европейским Союзом.
9 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сделала все необходимое для открытия кластеров относительно переговоров о вступлении в ЕС. По его мнению, важно, чтобы был прогресс в этом вопросе.
Комиссар ЕС по расширению Марта Кос утверждает, что межправительственная конференция об открытии первого кластера Основы для Украины состоится в Люксембурге 15 июня.
Это откроет следующий этап процесса вступления – официальное начало переговоров, добавила президентка Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.