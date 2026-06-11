У п’ятницю, 12 червня, в Україні не планується застосування заходів обмеження постачання електроенергії.

Про це повідомляє Укренерго.

Графіки відключення світла 12 червня не будуть застосовані

– Завтра, у п’ятницю, застосування заходів обмеження не планується, – йдеться у повідомленні.

В енергетичній компанії радять перенести користування потужними електроприладами на денний час – з 11:00 до 15:00.

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Водночас обмежити використання потужних електроприладів у вечірні години – з 18:00 до 22:00.

Нагадаємо, станом на ранок 11 червня через російські атаки були знеструмлення у шести прифронтових областях.

Як повідомили в Укренерго, йдеться про Сумську, Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку і Херсонську області.

Споживання електроенергії станом на 9:30 четверга на 1,2% нижче за рівень попереднього дня.

Причиною цього є встановлення ясної погоди на всій території України, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій.

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