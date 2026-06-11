Запорожская АЭС 10 июня около 21:00 по местному времени в 19-й раз после начала полномасштабной войны полностью потеряла внешнее электроснабжение. Это произошло в результате обстрела электрической подстанции, расположенной на другом берегу Днепра.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном МАГАТЭ.

19-й блэкаут на ЗАЭС: что известно

– Эта последняя потеря резервной линии Фероплавная-1 напряжением 330 кВ произошла в то время, когда станция готовится к ремонту главной линии электропередачи Днепровская напряжением 750 кВ, – рассказали в МАГАТЭ.

Отметим, что ЛЭП Днепровская 750 кВ была отключена с 24 марта этого года в рамках шестого локального перемирия, согласованного с обеими сторонами для содействия восстановлению второго внешнего источника электроснабжения.

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МАГАТЭ в очередной раз подчеркнуло, что эксплуатация станции с единственной оставшейся линией электропередачи делает ее очень уязвимой к перебоям в работе энергосети.

ЗАЭС сейчас полагается только на аварийные дизель-генераторы для обеспечения охлаждения шести остановленных реакторов и поддержки других критически важных функций ядерной безопасности.

– Последняя потеря внешнего электроснабжения еще раз подчеркивает чрезвычайную уязвимость электросети и постоянные угрозы ядерной безопасности во время войны, – объяснил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Минэнерго Украины также сообщило, что во время воздушной тревоги временно оккупированная Россией Запорожская АЭС потеряла внешнее электропитание и перешла на питание от дизель-генераторов.

– Сейчас станция остается обесточенной. Очередная потеря внешнего питания на оккупированной ЗАЭС создает угрозу ядерной и радиационной безопасности, — подчеркнули в министерстве.

Напомним, 6 июня на ЗАЭС возобновили внешнее электроснабжение после 15-часового обесточивания. Во время блэкаута станция работала на аварийных дизель-генераторах для охлаждения реакторов.

Утром 4 июня Запорожская ТЭС подверглась мощному обстрелу, что могло создать риски для ее энергообеспечения.

3 июня на оккупированной Запорожской АЭС произошел 17-й блекаут с начала полномасштабной войны.

А 31 мая эксперты МАГАТЭ зафиксировали повреждение турбинного зала на ЗАЭС.

Фото: Укрэнерго

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