Экс-вице-адмирала ВМС Украины Сергея Елисеева, который после оккупации Крыма в 2014 году перешел на сторону РФ и сделал карьеру в российском флоте, заочно приговорили к 15 годам заключения с лишением воинского звания.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Что известно о приговоре экс-вице-адмиралу ВМС Елисееву

Отмечается, что бывший первый заместитель командующего ВМС ВСУ, вице-адмирал Сергей Елисеев заочно приговорен к 15 годам лишения свободы с лишением воинского звания.

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– В начале оккупации Крыма в 2014 году он фактически исполнял обязанности командующего украинским флотом, однако отказался выполнять приказы руководства государства, нарушил военную присягу и перешел на сторону государства-агрессора, – пояснили в Генпрокуратуре.

Приговор вынес Приморский районный суд Одессы 8 июня 2026 года по публичному обвинению прокуроров Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

Известно, что суд признал Елисеева виновным в:

государственной измене;

дезертирстве;

посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

участии в террористической организации;

ведении агрессивной войны.

– Прокуроры доказали, что его действия способствовали подрыву обороноспособности государства, захвату украинских боевых кораблей и установлению контроля российских войск над Крымским полуостровом, – говорится в сообщении.

Также в ГПУ отметили, что после перехода на службу в Россию в июле 2014 года Елисеев был назначен заместителем командующего Балтийским флотом РФ, где он отвечал за боевую подготовку личного состава.

Отдельно отмечается, что даже после масштабных кадровых чисток в командовании флота в 2016 году Елисеев сохранил свой пост.

– В дальнейшем осужденный публично поддерживал государство-агрессора и демонстративно участвовал в его пропагандистских мероприятиях. Сейчас он находится под санкциями Украины, США, Канады, Великобритании, Европейского Союза и других государств-партнеров, – подытожили в ведомстве.

Ранее СБУ заочно сообщила о подозрении Алексею Ольховскому, который после оккупации Крыма перешел на сторону РФ и стал командиром боевой части российской подлодки.

Он обеспечивал навигацию субмарины и прокладывал курсы для ударов крылатыми ракетами Калибр по территории Украины.

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