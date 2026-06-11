Ексвіцеадмірала ВМС України Сергія Єлісєєва, який після окупації Криму у 2014 році перейшов на бік РФ і зробив кар’єру у російському флоті, заочно засудили до 15 років ув’язнення з позбавленням військового звання.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Що відомо про вирок ексвіцеадміралу ВМС Єлісєєву

Зазначається, що колишнього першого заступника командувача ВМС ЗСУ, віцеадмірала Сергія Єлісєєва заочно засудили до 15 років позбавлення волі з позбавленням військового звання.

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– На початку окупації Криму у 2014 році він фактично виконував обов’язки командувача українського флоту, однак відмовився виконувати накази керівництва держави, порушив військову присягу та перейшов на бік держави-агресора, – пояснили у Генпрокуратурі.

Вирок ухвалив Приморський районний суд Одеси 8 червня 2026 року за публічного обвинувачення прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Відомо, що суд визнав Єлісєєва винним у:

державній зраді;

дезертирстві;

посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України;

участі у терористичній організації;

веденні агресивної війни.

– Прокурори довели, що його дії сприяли підриву обороноздатності держави, захопленню українських бойових кораблів і встановленню контролю російських військ над Кримським півостровом, – сказано в повідомленні.

Також в ГПУ зауважили, що після переходу на службу до Росії у липні 2014 року Єлісєєва призначили заступником командувача Балтійського флоту РФ, де він відповідав за бойову підготовку особового складу.

Окремо наголошується, що навіть після масштабних кадрових чисток у командуванні флоту у 2016 році Єлісєєв зберіг свою посаду.

– Надалі засуджений публічно підтримував державу-агресора та демонстративно брав участь у її пропагандистських заходах. Наразі він перебуває під санкціями України, США, Канади, Великої Британії, Європейського Союзу та інших держав-партнерів, – підсумували у відомстві.

Раніше СБУ заочно повідомила про підозру Олексію Ольховському, який після окупації Криму перейшов на бік РФ і став командиром бойової частини російського підводного човна.

Він забезпечував навігацію субмарини та прокладав курси для ударів крилатими ракетами Калібр по території України.

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