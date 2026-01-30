В Україні заочно повідомили про підозру Олексію Ольховському – одному з командирів російського підводного човна, який атакував Україну ракетами Калібр.

Підозра командиру човна РФ, який атакував Калібрами Україну

Як повідомила Служба безпеки України, йдеться про Олексія Ольховського – командира бойової частини № 1 російського підводного човна класу 636.3 Варшавянка (за класифікацією НАТО ‒ Kilo).

За даними слідства, 30-річний Ольховський з 2012 року проходив військову службу в лавах Збройних сил України на території Криму. Але після захоплення українського півострова він зрадив присягу та перейшов на бік Росії.

У СБУ розповіли, що він брав безпосередню участь у бойових діях як командир бойової частини підводного човна Чорноморського флоту РФ.

На цій посаді Ольховський відповідав за керування та навігацію субмарини, а також прокладання курсу до бойових позицій, з яких російські війська здійснюють пуски крилатих ракет Калібр по території Україні.

Служба безпеки України заочно повідомила Олексію Ольховському про підозру за ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) чинного Кримінального кодексу. Цей злочин карається тюремним ув’язненням на термін від 12 до 15 років з можливою конфіскацією майна.

Як зазначили у СБУ, наразі тривають комплексні дії, щоб знайти та притягнути до відповідальності зловмисника, оскільки він перебуває на тимчасово окупованій частині території України.

Як нагадали у Службі безпеки України, у грудні 2025 року у порту Новоросійська підводні дрони Sub Sea Baby уразили російський підводний човен класу 636.3 Варшавянка, на борту якого розміщувалися чотири пускові установки крилатих ракет Калібр.

