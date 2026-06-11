З 2 серпня 2026 року в Україні набувають чинності зміни до правил підтвердження страхового стажу, які стосуються порядку його обліку та врахування при призначенні пенсій.

Йдеться про зміну правил підрахунку стажу для пенсії та оновлення підходів до зарахування окремих періодів роботи та уточнення процедур підтвердження стажу.

На тлі цих нововведень у мережі вже з’явилося чимало припущень, щодо того, чи не втратять громадяни стаж і як саме зміниться порядок нарахування пенсій.

Зараз дивляться

Тож Факти ICTV вирішили розібратися, що саме передбачають нові правила підрахунку стажу для пенсії в Україні, та як вони вплинуть на майбутніх пенсіонерів.

Що зміниться у правилах підрахунку стажу для пенсії у 2026 році

Федерація профспілок України роз’яснила ключові новації, які передбачає Закон №4851-IX щодо загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Документ, ухвалений Верховною Радою 9 квітня 2026 року, змінює підхід до підтвердження страхового стажу та має набути чинності з 2 серпня 2026 року.

Попри те, що до старту дії закону ще є час, у профспілковому середовищі вже аналізують його практичні наслідки. Загальна оцінка змін — обережно позитивна, хоча проблемні питання у сфері підтвердження стажу залишаються.

Що передбачає новий закон про страховий стаж

Йдеться про зміни до Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, які уточнюють порядок зарахування періодів роботи до страхового стажу та розширюють механізми його підтвердження.

У ФПУ наголошують, що оновлення не розв’язують усіх системних труднощів, однак роблять важливі кроки до більш гнучкого врахування трудової історії громадян.

Правила підрахунку стажу для пенсії: стаж зараховуватимуть навіть за наявності боргів із ЄСВ

Однією з ключових новацій є уточнення правил обліку періодів роботи, за які роботодавець не сплатив єдиний соціальний внесок.

Відтепер до страхового стажу для визначення права на пенсію можуть включатися періоди роботи, якщо:

у роботодавця є заборгованість зі сплати внесків;

подано звітність, яка підтверджує нарахування внесків не нижче мінімального рівня.

У Федерації профспілок пояснюють, як зараховується стаж для пенсії зараз. За чинною логікою стаж зараховується лише тоді, коли внесок фактично сплачений. Новий підхід дозволяє уникнути ситуацій, коли працівник втрачає роки стажу через недобросовісність або фінансові проблеми роботодавця.

Але такі періоди впливатимуть на право виходу на пенсію, але не завжди на її розмір.

Як зараховується стаж для пенсії: правила та приклади

У ФПУ наводять приклад, коли людина у 2026 році досягає пенсійного віку, але має 32 роки підтвердженого стажу при необхідних 33.

Якщо при цьому є два роки роботи, за які роботодавець не сплатив ЄСВ, але задекларував нарахування внесків, ці періоди можуть бути враховані для визначення права на пенсію.

Таким чином, особа зможе вийти на пенсію у 60 років, однак розмір виплат буде розрахований лише з урахуванням фактично сплаченого стажу — у цьому випадку 32 років.

Роль Пенсійного фонду посилюється

Окремо закон розширює обов’язки органів Пенсійного фонду щодо допомоги громадянам у підтвердженні стажу.

Відтепер вони повинні не лише призначати або відмовляти у пенсії, а й сприяти витребуванню необхідних документів, а також інформувати людину про можливі способи підтвердження стажу.

Йдеться, зокрема, про роз’яснення процедур, включно з можливістю встановлення трудових відносин у судовому порядку, якщо інші документи відсутні.

У ФПУ зазначають, що подібні підходи частково вже застосовуються на практиці, але тепер вони отримують законодавче закріплення.

Як підтверджуватиметься стаж у разі відсутності даних

Ще одна важлива зміна стосується порядку підтвердження трудового стажу, якщо відомості відсутні в державному реєстрі або трудова книжка втрачена чи містить неточності.

Базовим документом у такій ситуації залишається трудова книжка. Якщо ж вона відсутня або дані в ній неповні, можуть використовуватися альтернативні джерела:

дані з реєстру застрахованих осіб;

довідки, виписки та інші документи підприємств і архівів;

відомості про нарахування заробітної плати та банківські операції;

письмові трудові договори та накази;

свідчення щонайменше двох свідків (у визначеному порядку);

рішення суду щодо встановлення факту трудових відносин.

У профспілках підкреслюють, що значна частина цих механізмів уже існує в підзаконних актах, однак тепер вони частково піднімаються на рівень закону.

У Федерації профспілок України вважають, що ухвалені зміни є кроком до більш справедливої системи обліку стажу, особливо для працівників, які постраждали через несплату внесків роботодавцями.

Водночас експерти профспілок застерігають, що закон не ліквідує всіх проблем у сфері підтвердження стажу та потребуватиме подальшого вдосконалення практики його застосування.

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