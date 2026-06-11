РФ атаковала Украину баллистическими Искандерами и 221 БпЛА: сколько сбила ПВО
- В ночь на 11 июня Россия атаковала Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М и 221 ударным БпЛА разных типов.
- Силы ПВО по состоянию на 07:30 сбили или подавили 195 вражеских дронов типа Shahed, Гербера, Италмас и других БПЛА.
- Зафиксированы попадания ракет и 21 ударного дрона на 9 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 8 локациях.
В ночь на 11 июня РФ атаковала Украину двумя ракетами Искандер-М и 221 ударным БпЛА разных типов.
Ночная атака на Украину 11 июня: что известно
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в ночь на 11 июня, начиная с 18:00, 10 июня РФ атаковала двумя баллистическими ракетами Искандер-М из Белгородской области, а также 221 ударным БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-Имитаторами по направлений: Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск – РФ., Чауда, Гвардейское – ВОТ АР Крым.
По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 195 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дрона других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание ракет и 21 ударного БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1569-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.