В ночь на 11 июня РФ атаковала Украину двумя ракетами Искандер-М и 221 ударным БпЛА разных типов.

Ночная атака на Украину 11 июня: что известно

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в ночь на 11 июня, начиная с 18:00, 10 июня РФ атаковала двумя баллистическими ракетами Искандер-М из Белгородской области, а также 221 ударным БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-Имитаторами по направлений: Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск – РФ., Чауда, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 195 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дрона других типов на севере, юге и востоке страны.

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Зафиксировано попадание ракет и 21 ударного БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1569-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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