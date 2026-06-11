У ніч на 11 червня РФ атакувала Україну двома ракетами Іскандер-М та 221 ударним БпЛА.

Нічна атака на Україну 11 червня: що відомо

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, у ніч на 11 червня, починаючи з 18:00 10 червня, РФ атакувала двома балістичними ракетами Іскандер-М із Бєлгородської області, а також 221 ударним БпЛА типу Shahed (в т. ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу Пародія із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда, Гвардійське на ТОТ АР Крим.

За попередніми даними, станом на 07:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 195 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.

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Зафіксовано влучання ракет та 21 ударного БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 569-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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