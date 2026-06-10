РФ атаковала вокзал в Сумах: обломки сбитого Шахеда повредили поезд
Российские войска атаковали территорию железнодорожного вокзала в Сумах ударным беспилотником. Его обломки упали на пассажирский поезд.
Об этом сообщила Укрзализныця.
Атака на вокзал в Сумах 10 июня: что известно
По информации Укрзализныци, российский ударный БПЛА атаковал территорию железнодорожного вокзала в Сумах.
Дрон типа Shahed был сбит над зданием вокзала, однако обломки упали на пассажирский поезд №143 сообщением Сумы — Рахов.
В результате падения обломков произошло возгорание крыши последнего вагона.
В Укрзализныце отметили, что пассажиры и поездная бригада не пострадали, поскольку на момент атаки находились в укрытии.
После инцидента поезд отправился по маршруту.
Сейчас поезд курсирует с задержкой примерно на пять часов.
— Делаем все, чтобы наверстать отставание от графика, — сообщили в Укрзализныце.
Напомним, что в ночь на 10 июня, начиная с 18:00 9 июня, российские войска атаковали Украину 207 беспилотниками различных типов.
По данным Воздушных сил ВСУ, силы ПВО сбили или подавили 181 воздушную цель на Севере, Юге и Востоке страны.
В то же время Воздушные силы зафиксировали попадание 21 ударного БПЛА на 14 локациях и падение обломков еще на 13 локациях.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1568-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.