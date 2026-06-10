Российские войска атаковали территорию железнодорожного вокзала в Сумах ударным беспилотником. Его обломки упали на пассажирский поезд.

Об этом сообщила Укрзализныця.

Атака на вокзал в Сумах 10 июня: что известно

По информации Укрзализныци, российский ударный БПЛА атаковал территорию железнодорожного вокзала в Сумах.

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Дрон типа Shahed был сбит над зданием вокзала, однако обломки упали на пассажирский поезд №143 сообщением Сумы — Рахов.

В результате падения обломков произошло возгорание крыши последнего вагона.

В Укрзализныце отметили, что пассажиры и поездная бригада не пострадали, поскольку на момент атаки находились в укрытии.

После инцидента поезд отправился по маршруту.

Сейчас поезд курсирует с задержкой примерно на пять часов.

— Делаем все, чтобы наверстать отставание от графика, — сообщили в Укрзализныце.

Напомним, что в ночь на 10 июня, начиная с 18:00 9 июня, российские войска атаковали Украину 207 беспилотниками различных типов.

По данным Воздушных сил ВСУ, силы ПВО сбили или подавили 181 воздушную цель на Севере, Юге и Востоке страны.

В то же время Воздушные силы зафиксировали попадание 21 ударного БПЛА на 14 локациях и падение обломков еще на 13 локациях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1568-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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