Розмір грошового забезпечення військовослужбовців залежить не лише від військового звання чи вислуги років. Одним із ключових чинників, які впливають на зарплату, залишається тарифний розряд. Саме він визначає базовий посадовий оклад для конкретної посади та є основою для подальших нарахувань.

У Міністерстві оборони пояснили, що система тарифних розрядів дозволяє розмежувати посади за рівнем відповідальності, складності завдань та обсягом повноважень.

Тому військовослужбовці на різних посадах можуть отримувати різні посадові оклади навіть за однакового військового звання.

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Що таке тарифний розряд ЗСУ та на що впливає його розмір, читайте в нашому матеріалі.

Тарифний розряд ЗСУ: що це

Тарифний розряд ЗСУ — це показник, який визначає місце конкретної посади у тарифній сітці та впливає на розмір посадового окладу військовослужбовця.

Якщо пояснити простіше, то кожній посаді у штаті військової частини присвоюється певний розряд. Чим вищою є відповідальність та складність роботи, тим вищим буде тарифний розряд і, відповідно, посадовий оклад.

Наразі у Збройних силах України діє система з 60 тарифних розрядів. Перший розряд є найнижчим, а 60-й — найвищим.

З чого складається грошове забезпечення військових

У Міністерстві оборони наголошують, що виплата грошового забезпечення військовослужбовцям регламентується чинним законодавством і складається з кількох частин.

До щомісячних основних видів грошового забезпечення входять:

посадовий оклад;

оклад за військовим званням;

надбавка за вислугу років.

Військовослужбовці можуть отримувати щомісячні додаткові виплати:

підвищення посадового окладу;

надбавки;

доплати;

премії.

Окремо передбачені одноразові додаткові виплати. До них належать різні види матеріальної допомоги та винагороди, зокрема за виконання спеціальних завдань або знищення ворожої техніки.

Водночас основою для розрахунку більшості виплат залишається саме посадовий оклад, який напряму залежить від тарифного розряду.

Від чого залежить тарифний розряд ЗСУ

Головним критерієм є посада, яку займає військовий. Для кожної штатної посади передбачено окремий тарифний розряд, закріплений нормативними документами.

Розміри посадових окладів визначаються відповідно до постанови №704 та наказу Міністерства оборони №90.

Після призначення на посаду відповідний посадовий оклад встановлюється наказом командира військової частини.

Отже, тарифний розряд не обирається військовослужбовцем самостійно, а прив’язується до конкретної посади у штаті.

Тарифний розряд ЗСУ 2026: які оклади мають офіцери

Для офіцерського складу передбачені вищі тарифні розряди та, відповідно, більші посадові оклади.

Наприклад:

командир взводу має 12 тарифний розряд та посадовий оклад 3 440 грн;

командир роти — 19 тарифний розряд і оклад 4 370 грн;

командир батальйону — 24 тарифний розряд та оклад 5 070 грн;

командир полку — 31 тарифний розряд та оклад 6 060 грн;

командир бригади — 39 тарифний розряд та оклад 7 190 грн;

командувач військ — 58 тарифний розряд та оклад 9 870 грн.

Ці суми є лише посадовими окладами і не відображають повного розміру грошового забезпечення, оскільки до них додаються інші виплати та надбавки.

Які тарифні розряди мають солдати, сержанти та старшини

Для військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу переважно застосовуються тарифні розряди від 1 до 12.

Зокрема:

курсант має 1 тарифний розряд і посадовий оклад 2 470 грн;

телеграфіст — 2 тарифний розряд та оклад 2 550 грн;

стрілець — 3 тарифний розряд та оклад 2 640 грн;

начальник розвідувального пункту — 6 тарифний розряд та оклад 2 910 грн.

Попри відносно невеликі посадові оклади, фактичне грошове забезпечення військовослужбовців може бути суттєво більшим завдяки надбавкам, преміям та додатковим винагородам.

Тарифний розряд ЗСУ: як дізнатися свій

Інформацію про тарифний розряд можна отримати у кадровому підрозділі військової частини або ознайомившись із документами щодо займаної посади.

Ба більше, для орієнтовного розрахунку майбутнього грошового забезпечення можна скористатися спеціальним калькулятором на офіційному сайті Міністерства оборони України.

Як встановлюють тарифний розряд ЗСУ

Для кожної посади у штатному розкладі заздалегідь визначено відповідний тарифний розряд. Після призначення військовослужбовця на цю посаду він автоматично отримує посадовий оклад, який відповідає встановленому розряду.

Саме тому тарифний розряд є одним із базових елементів системи грошового забезпечення в армії. Він визначає розмір посадового окладу та впливає на загальний рівень виплат, які отримує військовослужбовець.

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