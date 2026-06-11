Общественные слушания, петиции или бюджеты часто считают лишь бумажной формальностью, которая ни на что не влияет. Однако реальность доказывает обратное. Активность жителей способна корректировать решения чиновников и запускать масштабные изменения в общинах.

Факты ICTV решили разобраться на конкретных примерах, как работают реальные инструменты влияния на местные власти и что обеспечивает их успех.

Как жители могут влиять на изменения

Во время обстрела Киева 2 июня жители столицы жаловались на палатки и габаритные матрасы в метро. Горожане зарегистрировали петицию на сайте КГГА с требованием запретить приносить на станции крупногабаритные вещи, надувные кровати и палатки, поскольку они мешают другим.

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В Киевском метрополитене отреагировали на жалобы и призвали пассажиров отказаться от громоздких блокирующих движение предметов. Спикер КГВА Екатерина Поп отметила, что хотя вопрос увеличения емкости станций и определенных ограничений рассматривается, но решение должно быть максимально толерантным.

Пока Киев ищет компромисс по вопросу безопасности, другие регионы Украины уже демонстрируют эффективные примеры локальных инициатив в сфере улучшения сервисов для граждан.

Среди успешных кейсов стоит выделить опыт Мерефянской общины в Харьковськой области, который стал одним из лидеров в Украине по внедрению налоговых услуг на базе Центра предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Реализация этого проекта состоялась по инициативе самой общины, которая обратилась в Государственную налоговую службу с предложением о расширении спектра услуг.

В условиях войны не менее важным вектором развития для украинских городов стало направление безопасности. Например, в Чернигове подвал 34-й гимназии, ранее использовавшийся только для хозяйственных нужд, превратили в современное укрытие при поддержке проекта DECIDE.

В укрытии провели свет, воду и интернет, обустроили два санузла. Сюда закупили парты, стулья, пуфы, интерактивную доску с проектором, принтер и планшеты. Для школьников оборудовали уголки с настольными играми, книгами, аэрохоккеем и футболом. К обустройству подключились также родители, смастерив вешалки для одежды.

Кроме вопросов безопасности, в Украине активно развиваются другие сферы, в частности, индустрия внутреннего туризма. Четыре общины из Черновицкой и Хмельницкой областей создали совместное коммунальное предприятие Понизье. В это уникальное КП вошли Хотинская, Каменец-Подольская, Староушицкая и Китайгородская общины.

Проект стал первым в Украине примером межмуниципального предприятия в формате DMO, цель которого – развитие местных туристических локаций и дестинаций. Весомую роль в реализации проекта сыграли действия четырех глав общин и Государственного агентства развития туризма Украины.

Примеры инструментов воздействия

Чтобы трансформировать собственную общину, не нужно большое состояние или влиятельные знакомства. Все, что понадобится – это четкий план действий и правильные рычаги воздействия под каждую конкретную задачу.

Следует использовать доступные инструменты для каждого гражданина. Среди них:

онлайн-обращения – быстрый способ сообщить властям о проблеме или внести предложение;

электронные петиции – инструмент для сбора единомышленников и вынесения важных вопросов на уровень руководства общества;

общественный бюджет – реальная возможность получить финансирование на свой проект прямо из местного бюджета;

публичные слушания и электронные консультации – прямое участие в принятии решений и обсуждении важных инициатив;

органы самоорганизации населения – объединение соседей (дома, улицы или микрорайона) для совместного решения локальных проблем.

Преимущество электронных обращений состоит в доступности. Этот инструмент является идеальным для решения точечных проблем, например, дорожных ям или незаконных МАФов. Достаточно отправить описание с фото с помощью мобильного телефона, а если такую ​​жалобу массово поддержат 20–30 соседей, то ее уже не смогут проигнорировать.

Электронные петиции становятся эффективными, когда проблема масштабна и касается многих. Например, если речь идет о запуске нового автобусного маршрута или запрете застройки парка. Если такая петиция набирает необходимое количество голосов, то ее обязаны рассмотреть и принять решение.

Общественный бюджет позволяет жителям напрямую распределять часть городских налогов на собственные идеи (например, обустройство хабов или укрытий) при помощи представления готового проекта со сметой на всеобщее голосование. После его принятия городские власти финансируют замысел. Главным секретом успеха здесь создание коалиций и взаимный обмен голосами.

Общественные слушания и электронные консультации позволяют жителям корректировать стратегические планы властей (в частности, изменение тарифов, переименование улиц или строительство ТРЦ вместо стадиона) еще до их официального утверждения через представление юридически грамотных замечаний.

Самое главное – необходимо постоянно мониторить официальные сайты, чтобы не пропустить обсуждение, а также привлекать профильных экспертов для правильной формулировки правок.

Органы самоорганизации населения, которые создаются в форме домовых или квартальных комитетов по решению городского совета, выступают легитимным инструментом контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства и управления локальным благоустройством.

ОСН обеспечивают представителям общины право совещательного голоса на профильных заседаниях. Эффективность этого правового механизма зависит от качественного юридического сопровождения и компетентного руководителя (или ответственного лица).

Какой алгоритм действий для активных граждан

Чтобы инициатива не осталась просто идеей, а трансформировалась в реальные изменения на местах, следует придерживаться простой, но действенной последовательности шагов.

Первый шаг. Фиксация проблемы и поиск поддержки. Четко сформулируйте суть вопроса и найдите единомышленников среди соседей (например, обсудите ситуацию в чате дома или микрорайона).

Второй шаг. Определение ответственных. Выясните, к чьей зоне компетенции входит решение этой проблемы (это может быть ЖЭК, управляющая компания, профильный департамент или городской совет).

Третий шаг. Выбор инструмента воздействия. В зависимости от масштаба проблемы выберите наиболее эффективный юридический механизм (отправить электронное обращение, создать петицию, инициировать общественные слушания или подать проект в бюджет участия).

Реальные кейсы рушат миф о том, что обычные люди ни на что не влияют. Изменения в обществе не требуют больших денег или связей, однако они не могут обойтись без активного участия.

Сегодня оградить свой город от незаконной застройки, обустроить современное школьное укрытие или цифровизировать услуги вполне реально. Главное – перестать быть просто наблюдателем, а начать действовать. Следует помнить, что подотчетная власть начинается с проактивности граждан.

Фото : Факти ICTV

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