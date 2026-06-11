Анастасия Гевко, редактор ленты
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Потери РФ на 11 июня: ликвидировано еще 1310 оккупантов и более 70 артсистем
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще не менее 1 310 российских оккупантов.
Общие потери врага на 1 569-е сутки полномасштабной войны превысили 1,378 млн человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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Потери врага на 11 июня 2026 года
- личного состава – около 1 378 820 (+1 310) человек;
- танков – 12 010 (+6) единиц;
- боевых бронированных машин – 24 727 (+10) единиц;
- артиллерийских систем – 43 787 (+74) единиц;
- РСЗО – 1 859 (+2) единиц;
- средств ПВО – 1416 (+2) единиц;
- самолетов – 436 (+0) единиц;
- вертолетов – 353 (+0) единиц;
- наземных робототехнических комплексов – 1628 (+9) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 342 651 (+2 120) единиц;
- крылатых ракет – 4 733 (+0) единиц;
- кораблей/катеров – 33 (+0) единиц;
- подлодок – 2 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 105 498 (+326) единиц;
- специальной техники – 4277 (+10) единиц.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1569-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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