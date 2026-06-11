За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще не менее 1 310 российских оккупантов.

Общие потери врага на 1 569-е сутки полномасштабной войны превысили 1,378 млн человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Потери врага на 11 июня 2026 года

личного состава – около 1 378 820 (+1 310) человек;

танков – 12 010 (+6) единиц;

боевых бронированных машин – 24 727 (+10) единиц;

артиллерийских систем – 43 787 (+74) единиц;

РСЗО – 1 859 (+2) единиц;

средств ПВО – 1416 (+2) единиц;

самолетов – 436 (+0) единиц;

вертолетов – 353 (+0) единиц;

наземных робототехнических комплексов – 1628 (+9) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 342 651 (+2 120) единиц;

крылатых ракет – 4 733 (+0) единиц;

кораблей/катеров – 33 (+0) единиц;

подлодок – 2 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 105 498 (+326) единиц;

специальной техники – 4277 (+10) единиц.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1569-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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