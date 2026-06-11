Упродовж минулої доби Сили оборони України ліквідували ще щонайменше 1 310 російських окупантів.

Загальні втрати ворога на 1 569-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,378 млн осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 11 червня 2026 року

  • особового складу – близько 1 378 820 (+1 310) осіб;
  • танків – 12 010 (+6) одиниць;
  • бойових броньованих машин – 24 727 (+10) одиниць;
  • артилерійських систем – 43 787 (+74) одиниць;
  • РСЗВ – 1 859 (+2) одиниць;
  • засобів ППО – 1 416 (+2) одиниць;
  • літаків – 436 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів – 353 (+0) одиниць;
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 628 (+9) одиниць;
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 342 651 (+2 120) одиниць;
  • крилатих ракет – 4 733 (+0) одиниць;
  • кораблів / катерів – 33 (+0) одиниць;
  • підводних човнів – 2 (+0) одиниць;
  • автомобільної технікм та автоцистерн – 105 498 (+326) одиниць;
  • спеціальної техніки – 4 277 (+10) одиниць.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 569-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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