Анастасія Гевко, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 11 червня: ліквідовано ще 1 310 окупантів та понад 70 артсистем
Упродовж минулої доби Сили оборони України ліквідували ще щонайменше 1 310 російських окупантів.
Загальні втрати ворога на 1 569-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,378 млн осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 11 червня 2026 року
- особового складу – близько 1 378 820 (+1 310) осіб;
- танків – 12 010 (+6) одиниць;
- бойових броньованих машин – 24 727 (+10) одиниць;
- артилерійських систем – 43 787 (+74) одиниць;
- РСЗВ – 1 859 (+2) одиниць;
- засобів ППО – 1 416 (+2) одиниць;
- літаків – 436 (+0) одиниць;
- гелікоптерів – 353 (+0) одиниць;
- наземних робототехнічних комплексів – 1 628 (+9) одиниць;
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 342 651 (+2 120) одиниць;
- крилатих ракет – 4 733 (+0) одиниць;
- кораблів / катерів – 33 (+0) одиниць;
- підводних човнів – 2 (+0) одиниць;
- автомобільної технікм та автоцистерн – 105 498 (+326) одиниць;
- спеціальної техніки – 4 277 (+10) одиниць.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 569-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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