За ініціативи президента Володимира Зеленського починається системна трансформація українського війська.

Вона, серед іншого, включає оновлену систему виплат, три типи контрактів, механізм накопичувальної відстрочки та звільнення з армії.

Підвищення зарплати військовим 2026: що відомо

– Перший етап стосується ефективності і справедливості, яка починається зі зрозумілих правил. Людина, яка захищає свій дім, повинна знати, в який підрозділ вона йде, на яку посаду, за які гроші і на який термін, – йдеться у Telegram-каналі президента Володимира Зеленського.

Передбачене підвищення заробітної плати військовим. Середня зарплата піхотинця становитиме 300 тис. грн на місяць, максимум – 460 тис. грн.

Зараз дивляться

Пояснюємо, як рахується підвищення зарплат військовим. 20 тис. грн – базове забезпечення. 10 тис. грн – за кожен день на позиціях. 20 тис. грн – за день ударно-пошукових дій. 40 тис. грн – за штурмовий день.

– Чим ближче до лінії зіткнення, тим більша доплата. Зростають зарплати для командування бойових підрозділів удвічі… Українські піхотинці стають найбільш високооплачуваними бойовими фахівцями у світі, – зазначається у дописі.

Виплати за виконання бойових завдань отримують усі – і мобілізовані, і командири. Мінімальна зарплата військових у тилових умовах зростає з 20 до 30 тис. грн.

Підвищення заробітної плати військовим відбувається разом зі зростанням ризиків.

Три типи контрактів

Буде запроваджено три типи нових контрактів.

Піхотно-штурмовий контракт – для піхотинців, штурмовиків, снайперів, розвідників. Термін – 10 або 14 місяців, після чого надається відстрочка від мобілізації.

Бойовий контракт передбачений для бойових посад, крім піхотно-штурмових. Термін – 24 місяці, після його закінчення надається відстрочка від мобілізації.

Базовий контракт вводиться для логістів, штабістів, технічних фахівців. Термін його дії – 24 місяці. Є можливість перейти на бойовий або піхотний контракт.

Терміни відстрочки

Зазначається, що заявлені 6 місяців відстрочки – мінімальний термін, на практиці він буде більшим.

Наприклад, для піхотинця, який служив 10 місяців, з яких 4 місяці був на бойових, відстрочка становить 6 плюс 12 місяців, фактично – півтора року.

– Ті, хто вже служить за контрактом, можуть перепідписати його на нових умовах, з чіткими термінами служби і відстрочкою, яка враховує вже відслужений час, – зазначається у дописі.

Звільнення зі служби

– Ще одне ключове питання – справедливість для тих, хто найдовше у силах оборони та провів найбільше часу на бойових. Для них до кінця року починаємо поступове звільнення зі служби, – йдеться у повідомленні.

Щоб система працювала прозоро, запускається mission control штурмовика та піхотинця.

Це потрібно для підтвердження перебування на позиціях, гарантування виплат і швидкого знаходження поранених.

Переведення та рекрутинг для іноземців

Буде відкрито ринок рекрутингу для іноземців. Мета – більше половини штурмовиків і піхотинців мають бути легіонерами.

Приватні рекрутингові компанії проводять відбір і направляють добровольців до України.

Також відкриваються автоматичні переведення через Армія+ в межах ділянки фронту.

Буде впроваджено аналіз ефективності бригад. Для цього буде застосовано понад 160 показників оцінювання.

Це буде впроваджене з метою масштабування досвіду бригад, які воюють результативно, та попередження помилок, які коштують життя.

– Для тих, хто у СЗЧ, відкривається вікно повернення. Обирайте підрозділ, обирайте командира, повертайтесь, – наголошується у повідомленні.

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