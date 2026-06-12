Трансформація ЗСУ: підвищення зарплат військовим, нові контракти та звільнення
- В Україні розпочинають реформу військової служби, яка серед іншого передбачає збільшення зарплат військовим.
- Середня зарплата піхотинця в межах нової системи становитиме 300 тис. грн на місяць, а максимальна — 460 тис. грн.
- Для військових, які найдовше перебувають у силах оборони та брали участь у бойових діях, до кінця року почнеться поступове звільнення зі служби.
За ініціативи президента Володимира Зеленського починається системна трансформація українського війська.
Вона, серед іншого, включає оновлену систему виплат, три типи контрактів, механізм накопичувальної відстрочки та звільнення з армії.
Підвищення зарплати військовим 2026: що відомо
– Перший етап стосується ефективності і справедливості, яка починається зі зрозумілих правил. Людина, яка захищає свій дім, повинна знати, в який підрозділ вона йде, на яку посаду, за які гроші і на який термін, – йдеться у Telegram-каналі президента Володимира Зеленського.
Передбачене підвищення заробітної плати військовим. Середня зарплата піхотинця становитиме 300 тис. грн на місяць, максимум – 460 тис. грн.
Пояснюємо, як рахується підвищення зарплат військовим. 20 тис. грн – базове забезпечення. 10 тис. грн – за кожен день на позиціях. 20 тис. грн – за день ударно-пошукових дій. 40 тис. грн – за штурмовий день.
– Чим ближче до лінії зіткнення, тим більша доплата. Зростають зарплати для командування бойових підрозділів удвічі… Українські піхотинці стають найбільш високооплачуваними бойовими фахівцями у світі, – зазначається у дописі.
Виплати за виконання бойових завдань отримують усі – і мобілізовані, і командири. Мінімальна зарплата військових у тилових умовах зростає з 20 до 30 тис. грн.
Підвищення заробітної плати військовим відбувається разом зі зростанням ризиків.
Три типи контрактів
Буде запроваджено три типи нових контрактів.
Піхотно-штурмовий контракт – для піхотинців, штурмовиків, снайперів, розвідників. Термін – 10 або 14 місяців, після чого надається відстрочка від мобілізації.
Бойовий контракт передбачений для бойових посад, крім піхотно-штурмових. Термін – 24 місяці, після його закінчення надається відстрочка від мобілізації.
Базовий контракт вводиться для логістів, штабістів, технічних фахівців. Термін його дії – 24 місяці. Є можливість перейти на бойовий або піхотний контракт.
Терміни відстрочки
Зазначається, що заявлені 6 місяців відстрочки – мінімальний термін, на практиці він буде більшим.
Наприклад, для піхотинця, який служив 10 місяців, з яких 4 місяці був на бойових, відстрочка становить 6 плюс 12 місяців, фактично – півтора року.
– Ті, хто вже служить за контрактом, можуть перепідписати його на нових умовах, з чіткими термінами служби і відстрочкою, яка враховує вже відслужений час, – зазначається у дописі.
Звільнення зі служби
– Ще одне ключове питання – справедливість для тих, хто найдовше у силах оборони та провів найбільше часу на бойових. Для них до кінця року починаємо поступове звільнення зі служби, – йдеться у повідомленні.
Щоб система працювала прозоро, запускається mission control штурмовика та піхотинця.
Це потрібно для підтвердження перебування на позиціях, гарантування виплат і швидкого знаходження поранених.
Переведення та рекрутинг для іноземців
Буде відкрито ринок рекрутингу для іноземців. Мета – більше половини штурмовиків і піхотинців мають бути легіонерами.
Приватні рекрутингові компанії проводять відбір і направляють добровольців до України.
Також відкриваються автоматичні переведення через Армія+ в межах ділянки фронту.
Буде впроваджено аналіз ефективності бригад. Для цього буде застосовано понад 160 показників оцінювання.
Це буде впроваджене з метою масштабування досвіду бригад, які воюють результативно, та попередження помилок, які коштують життя.
– Для тих, хто у СЗЧ, відкривається вікно повернення. Обирайте підрозділ, обирайте командира, повертайтесь, – наголошується у повідомленні.