МВФ и Украина достигли договоренности относительно первого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF).

Следующим этапом станет рассмотрение решения Советом директоров Фонда, после чего Украина сможет получить очередной транш в размере $690 млн, говорится в пресс-релизе МВФ.

Украина получит транш в $690 млн от МВФ

В рамках международной программы сотрудничества и выполнения структурных обязательств Украина должна реализовать ряд налоговых, энергетических и антикоррупционных реформ.

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Речь идет о комплексе мер, направленных на мобилизацию бюджетных поступлений, повышение эффективности государственного управления и либерализацию ключевых секторов экономики.

Расходы и доходы бюджета

В фискальной сфере Украина должна обеспечить сдерживание бюджетных расходов и наращивать внутренние доходы, в частности путем оптимизации налогового администрирования и поиска потенциальных источников экономии.

Среди ключевых мер предусмотрена отмена таможенного освобождения от НДС для международных посылок.

Ожидается, что это поможет сократить использование налоговых лазеек и ограничить объемы несущественного импорта.

Также запланировано усиление борьбы с международным уклонением от налогов, в частности через трансфертное ценообразование и механизмы налогового арбитража между компаниями.

Отдельное внимание уделено реформированию упрощенной системы налогообложения.

В частности, речь идет о предотвращении злоупотреблений, среди которых искусственное дробление бизнеса и подмена трудовых отношений сотрудничеством с физическими лицами-предпринимателями.

Кроме этого, планируется модернизация налогового администрирования с применением риск-ориентированного подхода. Это должно снизить нагрузку на добросовестных налогоплательщиков и повысить эффективность контроля.

Усиление борьбы с неуплатой налогов

Отдельным направлением определены институциональные изменения в Бюро экономической безопасности и Государственной таможенной службе для усиления борьбы с уклонением от уплаты налогов.

В энергетическом секторе предусмотрена подготовка дорожной карты постепенного перехода к рыночным тарифам и отказа от действующей системы специальных обязательств (PSO), которая сейчас ограничивает прибыльность государственных энергетических компаний.

Реформа должна сопровождаться созданием механизмов адресной социальной поддержки для уязвимых домохозяйств, чтобы минимизировать возможные последствия повышения тарифов.

Также запланировано усиление независимости и институциональной способности Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Антикоррупционная политика

В сфере антикоррупционной политики предусмотрено дальнейшее укрепление системы электронного декларирования активов с использованием риск-ориентированного подхода к проверкам.

Отдельный блок касается реформы корпоративного управления государственными предприятиями и государственными банками.

Речь идет об ускорении проведения прозрачных конкурсов на руководящие должности, усилении роли независимых наблюдательных советов и повышении уровня подотчетности менеджмента.

В соответствии с согласованным графиком Украина также должна выполнить дополнительные политические обязательства и наверстать реализацию реформ, которые были запланированы на первый квартал, но не были выполнены или были реализованы с задержкой.

Напомним, МВФ согласовал выделение Украине очередного кредитного транша объемом почти $700 млн.

Договоренности были достигнуты на уровне персонала.

Для окончательного утверждения финансирования решение еще должно быть одобрено Советом директоров Фонда, заседание которого запланировано на следующий месяц.

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