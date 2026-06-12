МВФ та Україна досягли домовленості щодо першого перегляду програми розширеного фінансування.

Наступним етапом стане розгляд рішення Радою директорів Фонду, після чого Україна зможе отримати черговий транш у розмірі $690 млн, йдеться у пресрелізі МВФ.

Україна отримає транш у $690 млн від МВФ

У межах міжнародної програми співпраці та виконання структурних зобов’язань Україна має реалізувати низку податкових, енергетичних та антикорупційних реформ.

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Йдеться про комплекс заходів, спрямованих на мобілізацію бюджетних надходжень, підвищення ефективності державного управління та лібералізацію ключових секторів економіки.

Видатки і доходи бюджету

У фіскальній сфері Україна повинна забезпечити стримування бюджетних видатків і нарощувати внутрішні доходи, зокрема шляхом оптимізації податкового адміністрування та пошуку потенційних джерел економії.

Серед ключових заходів передбачено скасування митного звільнення від ПДВ для міжнародних посилок.

Очікується, що це допоможе скоротити використання податкових лазівок та обмежити обсяги несуттєвого імпорту.

Також заплановано посилення боротьби з міжнародним податковим ухиленням, зокрема через трансфертне ціноутворення та механізми податкового арбітражу між компаніями.

Окрему увагу приділено реформуванню спрощеної системи оподаткування.

Зокрема, йдеться про запобігання зловживанням, серед яких штучне дроблення бізнесу та підміна трудових відносин співпрацею з фізичними особами-підприємцями.

Крім цього, планується модернізація податкового адміністрування із застосуванням ризик-орієнтованого підходу. Це має знизити навантаження на сумлінних платників податків та підвищити ефективність контролю.

Посилення боротьби з несплатою податків

Окремим напрямом визначені інституційні зміни в Бюро економічної безпеки та Державній митній службі для посилення боротьби з ухиленням від сплати податків.

В енергетичному секторі передбачено підготовку дорожньої карти поступового переходу до ринкових тарифів та відмови від чинної системи спеціальних обов’язків (PSO), яка наразі обмежує прибутковість державних енергетичних компаній.

Реформа має супроводжуватися створенням механізмів адресної соціальної підтримки для вразливих домогосподарств, щоб мінімізувати можливі наслідки підвищення тарифів.

Також заплановано посилення незалежності та інституційної спроможності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Антикорупційна політика

У сфері антикорупційної політики передбачено подальше зміцнення системи електронного декларування активів із використанням ризик-орієнтованого підходу до перевірок.

Окремий блок стосується реформи корпоративного управління державними підприємствами та державними банками.

Йдеться про прискорення проведення прозорих конкурсів на керівні посади, посилення ролі незалежних наглядових рад та підвищення рівня підзвітності менеджменту.

Відповідно до узгодженого графіка Україна також має виконати додаткові політичні зобов’язання та надолужити реалізацію реформ, які були заплановані на перший квартал, але не були виконані або були реалізовані із запізненням.

Нагадаємо, МВФ погодив виділення Україні чергового кредитного траншу обсягом майже $700 млн.

Домовленості були досягнуті на рівні персоналу.

Для остаточного затвердження фінансування рішення ще має схвалити Рада директорів Фонду, засідання якої заплановане на наступний місяць.

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