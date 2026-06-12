Европейский Союз официально начнет переговоры о вступлении Украины и Молдовы 15 июня.

Об этом сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Вступление Украины в ЕС: когда начало переговоров

По ее словам, все государства-члены согласились открыть первый кластер. Он охватывает основные ценности и принципы, на которых построен ЕС.

Сейчас смотрят

— Сегодня Европейский Союз сделал большой шаг вперед. Все государства-члены договорились открыть первый кластер переговоров о присоединении с Украиной и Молдовой, — отметила глава ЕК.

Фон дер Ляйен проинформировала, что во время первой межправительственной конференции, которая состоится в понедельник, 15 июня, будет открыт первый кластер, посвященный основам процесса присоединения.

Он охватывает ключевые ценности и принципы, на которых основывается ЕС, от верховенства права до сильных демократических институтов.

— Это признание решимости, мужества и упорного труда, проявленных обеими странами в продвижении реформ, несмотря на огромные вызовы. И сигнал о том, что предложение ЕС о мире, стабильности и возможностях не имеет себе равных. Расширение — это стратегический выбор, — подчеркнула фон дер Ляйен.

ЕС сделал большой шаг вперед — Кошта

Президент Европейского совета Антониу Кошта назвал решение всех государств-членов ЕС открыть первый переговорный кластер с Украиной и Молдовой важным шагом вперед.

— Сегодня Европейский Союз сделал важный шаг вперед. Все государства-члены согласились открыть первый кластер переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой. На первой межправительственной конференции в понедельник мы откроем кластер по основополагающим вопросам; основам процесса вступления, — написал он в Х.

Кошта отметил, что этот кластер охватывает основные ценности и принципы, на которых построен ЕС, от “верховенства права до сильных демократических институтов”.

— Это признание решимости, мужества и упорного труда, продемонстрированных обеими странами в продвижении реформ даже перед лицом огромных вызовов. А также сигнал о том, что предложение ЕС по миру, стабильности и возможностям не имеет себе равных. Расширение — это стратегический выбор. Сближая наши страны, мы укрепляем мир, безопасность и процветание на всем нашем континенте, — заявил президент Европейского совета.

По его убеждению, “в мире, характеризующемся растущей неопределенностью, более крупный Евросоюз отвечает нашим общим интересам”.

— Расширение остается одной из самых больших историй успеха ЕС и нашей лучшей инвестицией в наше общее будущее, — подчеркнул Кошта.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.