За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 193 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Противник нанес 61 авиационный удар — сбросил 193 управляемые авиабомбы.

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Кроме того, задействовал для поражения 6 186 дронов-камикадзе и совершил 2 341 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 13 июня 2026 года

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 571-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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