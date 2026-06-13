Міністерство закордонних справ спростувало заяви директорки Національної розвідки США Тулсі Габбард про нібито багаторічне фінансування американським урядом біолабораторій на території України.

Про це МЗС повідомило у Telegram у суботу, 13 червня.

МЗС відкинуло закиди про біолабораторії в Україні

– Вкотре відкидаємо безпідставні звинувачення та наголошуємо, що Україна послідовно виконує свої міжнародні зобов’язання за Конвенцією про заборону біологічної та токсинної зброї (КБТЗ). Українська сторона ніколи не здійснювала діяльності, пов’язаної з розробкою, виробництвом або накопиченням біологічної зброї, – ідеться в коментарі МЗС.

У міністерстві заявили про “чергову хвилю маніпуляцій щодо окремих програм співробітництва у сфері біологічної безпеки та громадського здоров’я в Україні”.

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Також у відомстві наголосили, що “співробітництво між Україною та США у сфері біологічної безпеки протягом багатьох років було спрямоване виключно на зміцнення спроможностей системи громадського здоров’я, епідеміологічного нагляду, лабораторної діагностики, біобезпеки та біозахисту”.

Йдеться про звичайну цивільну діяльність, яка відповідає міжнародним стандартам і практикам у сфері охорони здоров’я та не має жодного стосунку до військових цілей.

У МЗС також нагадали, що у 2022 році на вимогу Росії відбувся офіційний процес за участі держав-учасниць Конвенції про заборону біологічної та токсинної зброї (КБТЗ), під час якого були надані всі дані щодо відповідних програм співробітництва.

– За результатами консультацій звинувачення щодо нібито розробки біологічної зброї або функціонування в Україні військових біологічних програм не знайшли жодного підтвердження, – зазначається у дописі.

У міністерстві додали, що тему “лабораторій з розробки біологічної зброї” Росія використовує у своїй пропаганді вже багато років.

Нагадаємо, директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард оприлюднила дані, які нібито свідчать про тривале фінансування урядом США понад 120 біолабораторій у 30 країнах.

Серед об’єктів, де начебто проводяться дослідження біологічних патогенів, зокрема небезпечних, вона назвала й лабораторії в Україні, які можуть “перебувати під загрозою через тривалу російсько-українську війну”.

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